Sánchez mira a septiembre para una nueva investidura, pero sólo se presentará si tiene asegurados los apoyos

Pedro Sánchez seguirá en los próximos días sus reuniones con colectivos sociales y no se plantea mantener contactos inmediatos con los demás dirigentes políticos, ni siquiera Pablo Iglesias, mientras mira a septiembre, y no antes, para plantearse un segundo intento de investidura. Desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, ha defendido este viernes la estrategia elegida por el presidente en funciones con sus encuentros con la sociedad civil antes de volver a intentarlo con el líder de Unidas Podemos o de llamar a PP y Cs para volver a pedirles la abstención.

Según ha asegurado, las reuniones -que se reanudan el lunes con organizaciones ecologistas- tienen como objetivo "labrar un espacio común de reflexión" y "actualizar" su programa de gobierno. Y los contactos con los líderes políticos "se producirán, pero cada cosa a su tiempo". Ha añadido que "por supuesto" habrá una llamada al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aunque no ha querido adelantar cuándo.

Tras recordar que Sánchez no es en este momento candidato a la investidura, Isabel Celáa ha subrayado que el presidente en funciones va a trabajar "denodadamente todo el mes de agosto" para conseguir los apoyos suficientes que le permitan la investidura. Una investidura que, de celebrarse, la portavoz del Ejecutivo ha situado, en todo momento, en septiembre. El día 23 de ese mes acaba el plazo para que haya investidura o se disuelvan las Cortes y haya una nueva cita con las urnas el 10 de noviembre.

El presidente en funcione se retracta así de la idea que trasladó durante las negociaciones con Unidas Podemos de que sólo se presentaría una vez a la investidura y que lo haría en julio. “No hay segundas oportunidades, lo ratifico”, dijo Lastra tras una de las tantas reuniones infructuosas entre Iglesias y Sánchez.

La ministra ha vuelto a advertir, en cualquier caso, de que los socialistas no volverán a explorar un Gobierno de coalición porque ya se vio que esa fórmula "no pudo ser", debido a que Podemos pretendía "dos gobiernos en uno". "Un país necesita un solo gobierno bajo una sola dirección", ha dicho Celaá, quien ha insistido en que el Ejecutivo debe ser "cohesionado, fuerte, sostenible y solvente" y eso no era posible con Unidas Podemos por las diferencias en "la concepción" de lo que debía ser una coalición, que acabaron "socavando la confianza" entre ambos partidos.

A pesar de ello ha insistido en que los socialistas siguen queriendo "compartir" con Podemos un "Gobierno progresista, de futuro" y buscan con sus contactos con la sociedad civil actualizar sus propuestas a ver si de esa forma encuentran ese "espacio común y compartido". No se ha olvidado Celaá de volver a pedir a "las derechas", PP y Ciudadanos, la abstención para permitir el Gobierno en una eventual segunda investidura de Sánchez.

Y ha criticado algunas de las razones que esgrimen para justificar su voto negativo y la no abstención, como el aviso de los 'populares' de que el Gobierno de Sánchez puede acabar indultando a los dirigentes que puedan ser condenados por el juicio del "procés". Eso, ha dicho, son "especulaciones" y "excusas de mal pagador". Ha señalado además que lo que puede llevar al PP a la abstención debería ser "lo mismo" que llevó a los socialistas para emitir ese voto en 2016 permitiendo la investidura de Mariano Rajoy.

Celaá ha señalado que los socialistas acabaron absteniéndose con "gran sufrimiento" interno y los populares no les ofrecieron "nada" a cambio -aunque sí hubo un momento que Rajoy propuso una gran coalición- y solo les reclamó la "responsabilidad" que ahora ellos piden al partido de Pablo Casado. En cualquier caso, la ministra portavoz ha abogado por "romper entre todos" el bloqueo que impide la investidura de Sánchez para permitir la formación de Gobierno. No ha habido respuesta de Unidas Podemos a las palabras de Celaá. Antes, el secretario de Acción de Gobierno del partido, Pablo Echenique, ha vuelto a reprochar a los socialistas que pongan de ejemplo Portugal para defender gobernar en solitario, porque en ese país "los 'socialistas' pactaron con la derecha precarizar a los trabajadores". Y mientras desde el Consejo de Ministros Celaá ha puesto en valor que Pedro Sánchez se quede en agosto trabajando por buscar un acuerdo, desde el PP han acusado al presidente de "esconderse". Así lo ha apuntado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Sánchez "se esconde" y no ha querido hoy dar la cara porque se "avergüenza" de su gestión.

García Egea ha asegurado que Sánchez "se va de vacaciones" mientras mantiene el "bloqueo" de España y su economía. Y desde Ciudadanos, Marcos de Quinto ha acusado al PSOE de "arrebatar" la presidencia de Navarra a los constitucionalistas de NavarraSuma. "Es Sánchez el que elige... y elige mal. Luego que no lloriquee abstenciones", ha señalado en Twitter.