Sánchez ve a Mañueco como "el rey desnudo" que ni ve ni escucha y le recuerda que no es rehén de Verónica Casado

La secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha comparado al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, con "el rey desnudo" porque "ni ve ni escucha" a los castellanos y a los leoneses y le ha aclarado, además, que no es rehén de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que gestiona una de las carteras de Ciudadanos en el Gobierno conjunto de PP y Cs, por lo que ha recordado al jefe el Ejecutivo que al igual que la nombró la podría cesar.

"Va de presidente pero ni ve ni escucha", ha insistido Ana Sánchez en referencia a las manifestaciones que se están llevando a cabo en distintos puntos de la geografía de Castilla y León en protesta por la política sanitaria de la Junta, como la concentración que tuvo lugar el sábado en Lubián (Zamora). "¿Ha estado alguna vez en la alta Sanabria?", se ha preguntado para acusar a Fernández Mañueco de no conocer la Comunidad a la que representa.

Sánchez ha ironizado sobre las declaraciones de Fernández Mañueco en las que ha afirmado que cuatro ojos ven más que dos para reprochar al presidente que no hay mayor ciego que el que no quiere ver, en referencia a las quejas de los ciudadanos por la "ineficaz" gestión de la sanidad, por la no reapertura de los consultorios o por el cierre de consultorios, como el de la Alta Sanabria, una zona de "orografía muy particular" y de meteorología complicada en invierno.

"Además de mentiroso es muy ineficaz", ha zanjado la secretaria de Organización del PSCL ante la falta de resultados, a su juicio, tras dos meses del "supuesto golpe sobre la mesa" de Fernández Mañueco para que se procediese a la reapertura de los consultorios locales. "No pinta nada", ha zanjado para advertir al presidente de que el sol no se puede tapar con un dedo.

"Desde la ciudad más grande al municipio más pequeño están diciendo ¡basta ya!", ha advertido Ana Sánchez al presidente de la Junta al que ha acusado de estar utilizando la sanidad como "arma arrojadiza" a su socio de Gobierno --"resulta infame", ha lamentado-- sin centrarse en la verdadera gestión del sistema, lo que se ha traducido, ha reprochado a modo de ejemplo, en el aumento de las listas de espera en 116.000 personas hasta un total de 300.000 ciudadanos que tienen que esperar cinco meses de media para una cita quirúrgica.

Ana Sánchez ha exigido "un poco de seriedad y de rigor" a Fernández Mañueco, al que ha acusado de "aferrarse al poder a costa de todo y de todos" y de permitir un "sainete" por parte de representantes del PP, que se han mostrado en contra de la gestión de Verónica Casado, en lo que ha tildado de "falta de respeto" a los ciudadanos para insistir en que el presidente es "responsable de todo".

La secretaria de Organización del PSCL ha asegurado que, frente al "caos" y a la "radicalidad" que imperan, a su juicio, en el Gobierno de Castilla y León, está la política que practica el PSOE de Luis Tudanca en la "obsesión" de "ser útiles" para la Comunidad, como se demostró, ha reivindicado, en el último pleno de las Cortes en el que se aprobó la recuperación de las 35 horas para los docentes, el impulso de una ley para la gratuidad de los libros de texto o la reversión plena de la privatización del HUBU en los términos más beneficiosos para la Comunidad ante un canon que ha cifrado en 80 millones de euros anuales.

"Somos más útiles estando en la oposición que el propio Gobierno de Fernández Mañueco que sólo crea problemas a los castellanos y leoneses", ha reivindicado la secretaria de Organización del PSCL, que ha sido tajante también al recordar a la Junta que los mandatos de las Cortes son "de obligado cumplimiento" para el Ejecutivo autonómico, por lo que ha advertido de que los socialistas estarán "muy vigilantes".

Asimismo, ha anunciado reuniones de Tudanca con los sectores pendientes de esos cumplimientos. "Nuestra obsesión es ser útiles a los castellanos y leoneses y trabajamos para poner el foco en la sanidad, la despoblación y la reindustrialización", ha recordado Sánchez, que ha reivindicado también la "fortaleza" y el "peso específico" de los socialistas de Castilla y León en el Congreso de Valencia, tanto en peso específico en la nueva Ejecutiva como en la línea argumental, como priorizar el debate de la descentralización de órganos administrativos a través de un debate "serio, sereno y con tranquilidad".

Sánchez ha augurado al respecto que del 14º Congreso Autonómico del 27 y 28 de noviembre saldrán "propuestas y propuestas concretas" a este respecto y tras escuchar la opinión de los expertos en las distintas materias por lo que ha afeado a Fernández Mañueco que haya tachado el debate como una ocurrencia. "¿Dos batallones del Ejército en Zamora es una ocurrencia? Que vaya a Zamora y lo diga", ha retado.