Sánchez Llibre advierte que la "confrontación" dentro del Govern no es buena para la estabilidad

Celebra que los Presupuestos hayan seguido su trámite parlamentario

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha expresado preocupación por la "dinámica de confrontación" entre los dos socios del Govern, y ha advertido que no es buena para la estabilidad.

Lo ha dicho este martes en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en la que ha celebrado que los Presupuestos para 2022 han seguido su trámite: "El mérito de que haya Presupuestos es del presidente Aragonès".

Sin embargo, ha afirmado que hay partidas presupuestarias que les preocupan y ha pedido la reducción o eliminación de algunos impuestos, o bien que su recaudación repercuta directamente en la economía productiva.

ECONOMÍA PRODUCTIVA

"Todo lo que representa más incremento de la fiscalidad en Catalunya sobre la economía productiva nos preocupa y nos preocupa que no haya esta sensibilidad hacia la economía productiva y empresarios", ha sostenido.

Por ello, ha insistido en que lo que pide es "objetividad", de manera que haya la misma presión fiscal o los mismos impuestos que en otras comunidades autónomas que son competitivas con Catalunya.

"Pedimos sensibilidad hacia la economía productiva. Este año estos Presupuestos no han demostrado esta sensibilidad hacia la economía productiva", ha lamentado, aunque ha valorado positivamente que no haya habido un incremento sustancial de la presión fiscal.

Preguntado sobre la ampliación de el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, Sánchez Llibre ha señalado que no entienden cómo un acuerdo de principios de agosto entre los socios de Govern se pudo romper antes de que finalizara aquel mismo mes.

"No sé por qué hemos tirado por la ventana 1.700 millones de inversión que posibilitaban que Barcelona estuviera conectada al mundo", ha lamentado.

PASAPORTE DE VACUNACIÓN

El presidente de Foment ha defendido que la seguridad colectiva debe estar por encima de la personal y ha recordado que desde la propia patronal ya plantearon la obligatoriedad de vacunar en el ámbito laboral.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Lo que no es responsable es que la gente no vacunada pueda contagiar a la gente que no se ha vacunado. Esto está comportando que las infecciones de Covid vayan a más", ha dicho.

Ha explicado que apoyarían el planteamiento de habilitar el pasaporte Covid en espacios públicos como restaurantes, discotecas, teatros y cines: "Sería una medida para que las personas que no se han vacunado tomen la decisión de vacunarse".

REFORMA LABORAL

Sobre un posible acuerdo entre sindicatos y patronal antes de acabar el año para la reforma laboral, Sánchez Llibre ha dicho que está convencido de que pueden consensuar una modernización de la reforma de 2012.

No obstante, ha sostenido que será posible si se cuenta con la "neutralidad del Gobierno", que considera que está primando más cuestiones ideológicas que van en la dirección de las propuestas de Unidas Podemos.

También ha defendido que la reforma laboral de 2012 fue eficiente para el mantenimiento de los empleos y la viabilidad de las empresas.