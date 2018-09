Sánchez llevará a la ONU imagen de España basada en sus principios y valores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá la próxima semana por vez primera ante la Asamblea General de la ONU, un foro en torno al que protagonizará numerosas reuniones y actos para transmitir una imagen de la España actual basada en los principios y valores que inspiran su acción en el Ejecutivo.

Una imagen que no sólo pretende evidenciar en la ONU, sino también en el que será mañana su punto de partida en este su primer viaje a América del Norte desde que accedió al Palacio de la Moncloa: Canadá.

En Montreal se verá con el primer ministro de este país, Justin Trudeau, con quien el Gobierno asegura que mantiene una total coincidencia en la forma de hacer frente a retos globales y con quien participará posteriormente en un foro progresista.

Será el jueves, 27 de septiembre, cuando Sánchez intervendrá ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde la última vez que lo hizo un jefe del Ejecutivo español fue en 2013 y con Mariano Rajoy como orador.

El Gobierno considera que este evento es una excelente plataforma para que Sánchez exponga los principios y valores que inspiran su gestión y para evidenciar el total compromiso de España con el multilateralismo que representa Naciones Unidas.

La ONU, para España, es la vía adecuada para la resolución de los desafíos globales que el mundo tiene ante sí.

Pero no lanzará sólo su mensaje ante la propia Asamblea de Naciones Unidas, sino que su estancia en Nueva York se prolongará durante cuatro días en los que desarrollará una amplia agenda de reuniones con otros jefes de Estado y de Gobierno y participará en eventos organizados al hilo de la nutrida presencia de líderes mundiales.

Junto a la gran mayoría de ellos estará presente el día 24 en la recepción que les ofrecerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No hay previsto ningún encuentro entre Sánchez y el presidente estadounidense más allá de un saludo (será la segunda vez que se vean después de coincidir en la cumbre de la OTAN celebrada en julio en Bruselas) y alguna breve conversación.

También asistirá a la tradicional recepción que organiza el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con quien sí tiene previsto el presidente del Gobierno mantener un encuentro a solas.

La lista de líderes con los que se reunirá durante sus cuatro días en Nueva York incluye al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien, según fuentes del Gobierno, hablará de la posibilidad de viajar a este país próximamente.

Los presidentes de Nueva Zelanda, Corea, Sudáfrica y Etiopía están también en la agenda de encuentros de Sánchez, quien prevé reunirse igualmente con el de Argentina, Mauricio Macri, en su calidad de anfitrión de la cumbre del G20 que se celebrará en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1 de diciembre próximos.

A ellos se sumarán entrevistas con la presidenta de la Asamblea General de la ONU o el director del Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero junto a todas esas citas, prevé asistir a una serie de eventos en los que el Gobierno avanza que expondrá lo que representa la política que pretende desarrollar en España y en el ámbito internacional.

Insistirá al respecto en el respaldo a foros multilaterales como la ONU porque son un elemento clave para hacer frente a los principales retos globales, entre ellos el cambio climático, el desarrollo y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

En ese contexto, participará junto a otros líderes en un foro sobre cambio climático donde mantendrá un coloquio con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen.

Se trata de un acto en el que los asistentes deben comprometerse a realizar algún anuncio en este ámbito medioambiental, aunque el Gobierno no ha desvelado el que prevé realizar Sánchez.

Participará asimismo en otro acto auspiciado por Naciones Unidas sobre violencia contra mujeres y jóvenes con discapacidad, se reunirá con empresarios estadounidenses, protagonizará un desayuno en el Consejo de las Américas, ofrecerá una conferencia en el Consejo de Relaciones Exteriores y mantendrá encuentros con los responsables de The Wall Street Journal, The New York Times y Reuters.

Aprovechando su presencia en Estados Unidos, el presidente del Gobierno se desplazará a California al final de su viaje, los días 28 y 29 de septiembre.

En Sacramento se reunirá con el gobernador californiano, Jerry Brown, y en Los Ángeles, entre otras actividades, mantendrá un encuentro con mujeres representantes de la comunidad latina y pronunciará una conferencia en la Universidad del Sur de California.