Sánchez: la ley amnistiaría a todos los independentistas porque no son terroristas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves el texto actual sobre la amnistía porque es una ley "valiente, reparadora y constitucional", ha dicho, que debe salir así del Parlamento y porque está convencido de que con ella serían amnistiados todos los independentistas catalanes porque no son terroristas.

Sánchez se ha referido por vez primera públicamente al rechazo del pleno del Congreso a la ley de amnistía por los votos en contra de Junts en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas.

"Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es, y por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", ha augurado.

Sánchez no ha mostrado su disposición a aceptar alguna de las modificaciones que sigue planteando Junts, y tras destacar el amplio apoyo que ha tenido en el Parlamento, ha destacado tres virtudes del texto que ahora ha vuelto a la Comisión de Justicia del Congreso.

Así, ha dicho es una ley "valiente" porque busca el reencuentro total, y es también "reparadora y constitucional".

"El objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente, reparadora y con las garantías jurídicas para que pueda ser aplicada. Esa es la posición del Gobierno de España", ha apostillado.

Al plantearle si eso supone que cierra la posibilidad de que haya los cambios que pide Junts, ha explicado que una negociación no se tiene que medir por quién cede o no porque al final todos han cedido para lograr el texto actual.

"La clave es mantener la templanza y la firmeza. La templanza en cuanto a la contención para tratar de llegar a un acuerdo y también la firmeza de saber que todo lo que hemos avanzado hasta ahora, incluso para este partido político que ha votado a favor en cuatro ocasiones de este proyecto de ley de amnistía, es lo suficientementeriguroso y sólido para lograr el objetivo que nos habíamos marcado", ha explicado

Ante la posibilidad de que esté en riesgo la legislatura, ha recordado que él nunca ha escondido que iba a ser difícil y ha destacado que más compleja fue la anterior, con una pandemia, una guerra en Ucrania, la crisis inflacionista y un volcán.

"Es bastante claro que los únicos capaces de gobernar y gestionar esa complejidad somos nosotros", ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha criticado a la oposición no poner encima de la mesa ninguna alternativa o cuando lo hacen es "para ponerse a temblar", como la ilegalización de partidos, el encarcelamiento y un 155 permanente.

Para Sánchez, tras el "esfuerzo de generosidad, de diálogo y de acuerdo" que se ha hecho por varios partidos, ha llegado el momento de dar un paso trascendente para la democracia.

Y ha insistido en su argumento: "Con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo, el independentismo, que no considero terrorismo, va a ser amnistiado, y, por tanto, vamos a poder superar todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron".

Sánchez ha hecho una reflexión sobre lo ocurrido en Cataluña desde 2017 para asegurar que su Gobierno ha intentado resolver una crisis constitucional y territorial que heredó mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo.

A ello ha dicho que contribuyeron los indultos, que ha recordado que provocaron los mismos ataques de la oposición que los que lanza ahora pero han facilitado la convivencia, y a ello cree que contribuye la actual ley de amnistía, a la que ha calificado de "paso definitivo".

Una medida que ha subrayado que cuenta con un amplio consenso en la sociedad catalana porque está preparada para "el reencuentro total".

"Como he dicho en muchas ocasiones, la normalización total de Cataluña no llegará de la noche a la mañana, pero mi voluntad de normalizar la situación en Cataluña es total", ha insistido.