Sànchez (JxCat): "No nos presentamos para pedir perdón por el 1-O, yo no lo haré"

JxCat abre campaña con Puigdemont reivindicado que son los de la unidad

El candidato de JxCat a las generales, Jordi Sànchez, ha asegurado este viernes que no se presentan a los comicios para pedir perdón por el 1-O y que él no lo hará: "No pediré perdón. En JxCat no pediremos perdón".

Así se ha manifestado vía carta en el mitin inicial de JxCat que ha celebrado en la fábrica Fabra i Coats de Barcelona ante 500 personas, donde ha recalcado que se dejarán la piel para llegar a acuerdos en Madrid y para evitar "un gobierno de derechas y de extrema derecha así como uno entre PSOE y Cs, pero sin pagar por avanzado a nadie".

Por videoconferencia desde Bruselas, el expresidente Carles Puigdemont ha pedido apostar por JxCat a todos los que compartan que la unidad es la herramienta para terminar el camino que iniciaron para que los catalanes puedan decidir su futuro: "Somos los que mantendremos este compromiso".

El presidente de la Generalitiat, Quim Torra, ha advertido de que si gana el PSOE de Pedro Sánchez puede hacer lo mismo que el PP, tras recordar que los socialistas apoyaron la aplicación del 155 en Catalunya; y la número dos de JxCat a las generales, Laura Borràs, ha pedido tener memoria y ser fuertes:" Sólo así podremos evitar que nos engañen".

El expresidente Artur Mas ha argumentado que votar a JxCat servirá para frenar un tripartito de PP, Cs y Vox, así como una coalición entre PSOE y Cs, y que JxCat representa la unidad del soberanismo, por lo que ha llamado a los indecisos a premiar a esta candidatura porque son los únicos que han trabajado para lograr esa unidad.