Sánchez justifica los indultos en una comparecencia sin preguntas: "La democracia demuestra su grandeza"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la aprobación de los indultos parciales para los organizadores del procés y ha asegurado que, con esta decisión, "la democracia española demuestra hoy su grandeza", y que es "una buena ocasión para que demuestren la suya aquellos que la cuestionan".

Así lo ha asegurado en la breve declaración institucional que ha ofrecido en Moncloa, tras el Consejo de Ministros en el que se han aprobado los indultos parciales para los nueve condenados por sedición y malversación en el 'procés' independentista que todavía están en la cárcel.

"Ahora es el momento de la política de pasar página y de volver a la vía que no se debió abandonar", ha reclamado el presidente, tras dejar claro que estos indultos "no ponen en cuestión" la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los independentistas, y además están condicionados a que los beneficiados no vuelvan a quebrantar la ley.