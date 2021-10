Sànchez (Junts): "El conflicto no es Carles Puigdemont, es la autodeterminación"

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha justificado este jueves la posición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de pedir que no se negocie su situación personal en la mesa de diálogo con el Gobierno, alegando que "el conflicto no es Carles Puigdemont, es como se ejerce el derecho a la autodeterminación".

"Hacer creer que con nuestra salida de prisión y la vuelta de las personas exiliados ya se habrá resuelto el conflicto político es una imagen equivocada. Sería un error y una gran estupidez que creyéramos que todo el conflicto que tenemos planteado se resuelve con nuestra salida de prisión o la vuelta de los exiliados", ha sostenido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Según Sànchez, Puigdemont deja claro con sus palabras que no pedirá el indulto --como tampoco lo hizo él-- porque consideran que no resuelve el conflicto político, y ha emplazado al Gobierno a ser "valiente y a hacer gestos" que aporten soluciones colectivas, no personales.

"Tantos costes tiene un indulto como promulgar una ley de amnistía y acabar con la represión para situar una situación de igualdad para abordar la solución del conflicto político", ha apuntado el secretario general de Junts, tras añadir que no impulsaron el 1-O para buscar soluciones personales.

Y es que, según Sànchez, los indultos pueden reforzar la imagen del Estado en Europa, y se ha mostrado convencido de que su indulto y el del resto de los condenados por el 1-O se aceleró porque el Gobierno "sabía qué pasaría en el Consejo de Europa, que planteó una crítica muy contundente, aprobada por una amplísima mayoría pese a los esfuerzos del PSOE y PP, en que pedía al Estado que rectificara lo que había hecho desde otoño de 2017".

También ha visualizado que en un plazo de uno y tres años "empezarán a caer sentencias europeas, desde el Tribunal de Justicia Europeo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos" que reforzarán sus posiciones y que, en su opinión, deberían emplazar a la UE a obligar al Estado a que Puigdemont, y el resto de personas que viven fuera, puedan volver a España sin riesgo de ser encarcelados.

PGE

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha admitido que la presentación que hizo el Gobierno de las cuentas no les gustó, aunque de momento no ha querido concretar si presentarán una enmienda a la totalidad.

En relación a los Presupuestos de la Generalitat de 2022, ha reiterado que trabajan para tirarlos adelante "con el apoyo del 52%", en referencia a Junts, ERC y la CUP, y cree que sería un error prorrogar las cuentas actuales.