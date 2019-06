Sànchez a jueces:"Tienen la responsabilidad de no agravar la crisis política"

JUICIO PROCÉS (Ampliación)

"El poder judicial no puede resolver un problema político, pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política", ha dicho el exlíder de la ANC Jordi Sànchez dirigiéndose a los magistrados que le juzgan en el Supremo en su turno de última palabra.,En su intervención, Sànchez, diputado de JxCat en el Congreso, ha afirmado que se considera "víctima de una injusticia, de un dolor causado por el Estado" y ha mostrado su convencimiento de que "no hay id