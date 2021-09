Sánchez ironiza por la "mano tendida de liberales españoles" que asegura Cs

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despertado las risas de la bancada socialista al ironizar sobre la "mano tendida de los liberales españoles", que, según la líder de Cs, Inés Arrimadas, le ofreció a su partido, pero que no cogió porque prefirió la de los partidos "más xenófobos y más insolidarios".

Se ha referido Arrimadas a EH Bildu y ERC durante la sesión de control al recordar a Sánchez que mientras los socialistas en Alemania vienen de una gran coalición con los conservadores y ahora están negociando con liberales y verdes para pactar el nuevo Ejecutivo tras las elecciones el domingo, el PSOE en España elige a los que "más atacan la democracia".

"La verdad es que siempre he sentido la mano tendida de los liberales españoles", le ha respondido Sánchez con sarcasmo a la líder de Cs, que le ha interpelado en concreto por la situación de la educación cuando la pregunta registrada era sobre política general, algo que le ha reprochado el presidente.

En todo caso, Arrimadas ha advertido al Ejecutivo que España no avanzará en educación "ni en ningún otro tema importante para las familias mientras no abandonen estos chanchullos con los separatistas" y no hagan los grandes acuerdos de Estado con los partidos de Estado.

Ha insistido en que sus socios son Otegi y Rufián y cuando negocian "no piden nada bueno para las familias para las familias, solo piden indultos, acercamiento de etarras o impunidad para Puigdemont".

Sánchez no ha entrado en este tema y se ha limitado a responder sobre educación, defendiendo el esfuerzo de su gobierno para reforzar y actualizar el sistema educativo y conseguir así un futuro mejor para los jóvenes.