Sánchez invita a Rivera a sentarse a negociar y el líder de Cs acepta pero sólo para aplicar el 155 en Cataluña

El presidente del Gobierno afea al presidente de Ciudadanos que solo sabe hablar de "Venezuela, ETA y el 155"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha invitado este martes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a que se sienten a negociar, una oferta que ha aceptado el dirigente liberal pero sólo si es para hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

"A ver si un día podemos hablar usted y yo", le ha dicho Sánchez al presidente del partido naranja en un momento del debate en el Pleno en el Congreso para explicar la participación española en las últimas cumbres europeas sobre el Brexit. El presidente aludía así al rechazo de Rivera a mantener una tercera reunión con él cuando tenía ya el encargo del Rey de intentar formar gobierno.

El líder de Cs le ha contestado que está dispuesto a mantener un encuentro con él, pero no para hablar de su investidura. "Si quiere, usted y yo mañana nos reunimos para ver cómo se aplica el (artículo) 155 en Cataluña", le ha dicho, sugiriendo que analicen a qué competencias autonómicas debería afectar y de qué manera.

Le ha insistido en la necesidad de actuar "frente al desacato y la desobediencia" con los que amenaza el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ante una posible sentencia condenatoria a los líderes independentistas juzgados por el 'procés'. "A usted le parece una broma, se ríe del 155. Yo soy catalán y a mí no me hace ni puñetera gracia que se rían de lo que ha pasado en mi tierra", ha añadido.

En cuanto a la investidura, ha criticado al líder del PSOE porque "se cree el centro de todo" y no es capaz de ponerse de acuerdo "ni con sus socios" de Unidas Podemos. Tras poner en duda que Sánchez no desee unas nuevas elecciones en noviembre, le ha pedido que si fracasa y no logra formar gobierno, "no le eche la culpa a los 350 diputados de la Cámara".

DISCUTEN POR LAS VÍCTIMAS DE ETA

Sánchez ha pedido a Rivera menos "sobreactuación" con respecto a Cataluña para no perjudicar más la convivencia entre catalanes y evitar ofrecer argumentos a los independentistas, y le ha reprochado que en todas sus intervenciones saque a colación siempre los mismos temas. "Sin Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar", ha citado.

Tampoco ha aceptado que Ciudadanos dé lecciones de compromiso en la lucha contra el terrorismo porque "antes de que existieran" los representantes naranjas, el PSOE, con 140 años de historia, "pagó con su vida la defensa de la democracia y las libertades" en el País Vasco.

Estas palabras tampoco han gustado a Rivera, que le ha acusado de "frivolizar" tanto con la "dictadura" de Venezuela como con las víctimas de ETA. Además, ha señalado que todos los asesinados o secuestrados por ETA le "duelen exactamente igual", fueran socialistas o no, y ha vuelto a denunciar que el PSOE ha "legitimado" a EH Bildu por su pacto para gobernar Navarra.

SÁNCHEZ "CHANTAJEA" CON LOS FONDOS DE LAS CCAA

Por otro lado, el presidente de Cs ha llamado "chantajista" al jefe del Ejecutivo por aconsejar a su partido y al PP que permitan su investidura si quieren que se forme gobierno y así las comunidades autónomas reciban los fondos pendientes.

Decir "si quieren ustedes cobrar lo que les corresponde", entonces "apóyenme y denme un cheque en blanco para que sea presidente" supone "tener la cara muy dura y faltar al respeto a millones de españoles", ha afirmado, preguntándose cómo pretende Sánchez que le apoyen si con estas palabras demuestra ser "un peligro".

Por último, Rivera ha pedido tanto al líder del PSOE como al del PP, Pablo Casdo, que "no sean tan burdos al taparse las vergüenzas" de sus partidos o de ellos personalmente. "Faltaba que dijera 'le cambio los ERE por la Gürtel y la tesis por el trabajo de fin de carrera'. Disimulen un poco", ha agregado.