Sánchez insta a Torra a hablar con Iceta y reconocer "a la otra parte de Cataluña"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, no reconocer "a la otra parte de Cataluña" y le ha instado a hablar con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

El líder del PSOE lo ha dicho antes de empezar una acto de precampaña en el recinto Cubic de Viladecans (Barcelona) que se ha desbordado, por lo que la organización ha decidido habilitar otra sala, y Sánchez e Iceta han pasado por la sale antes del acto para dirigir unas palabras a los que allí estaban.

El presidente ha ironizado sobre que Torra le llame por teléfono: "Ahora me llama mucho, me envía cartas. Tenemos una relación epistolar. El problema de Torra y del independentismo es no reconocer a la otra parte de Cataluña que está aquí presente, y es la no independentista".

"Somos gente de diálogo, pero hay que hacerlo desde la condena sin ambages de la violencia, cosa que no ha pasado; defendiendo a los policías frente a los violentos. Y lo primero que tiene que hacer Torra es hablar con la otra parte de Cataluña, es decir, con este señor que es el próximo presidente de Cataluña", ha dicho en referencia a Iceta.

ACUSA AL PP DE DESMOVILIZAR

Ha dicho que tiene ganas de votar el 10 de noviembre y ha criticado las llamadas a la desmovilización en las redes sociales, que atribuye a los populares: "El PP ha iniciado una campaña de desmovilización de la izquierda. Va diciendo por Facebook que la izquierda no se va a movilizar", ha dicho riendo y señalando a los asistentes, más de 1.500 personas según la organización.

El presidente en funciones ha hecho referencia a las encuestas: ha destacado que todas dicen que el PSOE ganará y que algunas dicen que el PSC ganará en Cataluña, aunque ha llamado a no fiarse de los sondeos y trabajar hasta el día de las elecciones, pero ha valorado que las encuestas les sitúan en mejor posición que a otros: "Y no miro a nadie, no miro a Rivera", ha ironizado en referencia al líder de Cs.