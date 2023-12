Sánchez insta a Feijóo a dejar el "berrinche permanente" y optar por "más acuerdos y menos insultos"

Pide al PP "revisar" y "acabar" sus acuerdos de gobierno con Vox

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado este sábado al PP de Alberto Núñez Feijóo que abandone el "berrinche permanente" en favor de "más acuerdos y menos insultos" durante la legislatura que acaba de empezar.

Así se ha expresado Sánchez al intervenir en la Convención Política del PSOE gallego, en la que ha arropado al aspirante socialista a la Presidencia de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, junto a la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"La política no es destruir, es construir. La política no es un monólogo, es un diálogo. La política es acordar, no el berrinche permanente", ha señalado, para pedir al PP que en este inicio de legislatura "haya más acuerdos y menos insultos", lamentando que Feijóo le llamara "enfermo mental" o que el líder de Vox, Santiago Abascal, dijera que el pueblo querrá colgarle de los pies.

Sánchez, que ha mostrado respeto por las "100 manifestaciones" que los 'populares' han hecho en contra de sus pactos de investidura con los partidos independentistas, ha denunciado el "asedio" contra sedes del PSOE, antes de incidir en que las elecciones "pasaron" y ya hay un Gobierno en marcha, por lo que "es hora de trabajar, de acordar".

Por ello, ha reclamado al PP que accedan a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que "bloquean" desde hace cinco años; a reformar el sistema de financiación autonómica, y a acordar la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido'.

Y ha reivindicado, entre otras medidas de "política útil", haber pactado con el independentismo la "agenda del reencuentro" para "cohesionar" el país, así como recuperar la Ley de Paridad o impulsar un paquete de 1.000 millones de euros para ciencia.

Sánchez ha indicado que el respeto empieza por respetar tanto el resultado de las elecciones como la legitimidad de un Gobierno que ha sido respaldado por los representantes de más de 12 millones de votos.

PIDE AL PP REVISAR Y ACABAR SUS ACUERDOS CON VOX

También ha subrayado que bajo su mandato la Constitución se cumple en todos los territorios, a la vez que ha recriminado al PP que es, a su juicio, el único partido político que "no la cumple".

En este sentido, el líder del PSOE ha rechazado "lecciones de constitucionalismo" del PP, al que ha contrapuesto con su Gobierno, con el que "la Constitución se cumple en todos y cada uno de los territorios" de España y "solamente hay un partido político que no la cumple, el Partido Popular".

"Ya va siendo hora de que cumpla con la Constitución", ha interpelado el jefe del Ejecutivo a los 'populares', a los que ha invitado a "revisar" y "acabar" con sus acuerdos con Vox en comunidades autónomos y ayuntamientos porque, bajo su punto de vista, están deteriorando la convivencia.

Sobre los seis meses de presidencia española de la UE, Sánchez ha celebrado "casualidades históricas" muy "gratificantes" que los líderes de la Unión Europea hayan acordado este jueves abrir negociaciones de adhesión con Ucrania.