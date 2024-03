Sánchez insiste en que el PP exija la dimisión de Ayuso y acusa a Feijóo de quedarse en el "ataque personal"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este jueves en que el PP debería exigir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de quedarse en el "ataque personal" y no hacer una "oposición constructiva".

En declaraciones a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez ha acusado al PP de estar llevando a cabo una "oposición destructiva" y de buscar el "acoso y derribo" del Gobierno. "Llevan seis años intentándolo", ha subrayado, "pero no va a pasar".

"Yo lo que les pido es que hagan una oposición útil y que abandonen esta oposición destructiva", ha señalado, insistiendo en que "en los temas que afectan a la corrupción de su partido planten cara y le exijan la dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid".

En opinión del presidente del Gobierno, "estas actitudes que estamos viendo, contrarias a la democracia, de ir contra la libertad de prensa, contra medios de comunicación, que lo único que están haciendo es informar sobre un caso de corrupción que afecta a su partido, es algo extraordinariamente grave y que exigiría también de una respuesta firme y contundente por parte de la dirigencia del PP". "Pero eso, por desgracia, ni está ni se le espera", ha lamentado.

Por otra parte, ha reprochado a Feijóo que no ha cumplido con lo que dijo que él no iba a "insultar a Sánchez". "De esa declaración ya no queda nada, lo que queda es una oposición destructiva que bloquea e incumple su obligación constitucional de renovar el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y que se queda en el ataque personal".

Esto, según el presidente del Gobierno, tiene "dos justificaciones". Por un lado, "no asumir una responsabilidad que tiene en primera persona como presidente del PP de exigirle responsabilidades políticas" a Ayuso "por un escándalo de corrupción que le afecta a ella personalmente".

Y en segundo lugar, ha añadido, tiene que ver "con una enorme frustración que tiene la derecha y la ultraderecha por no haber cumplido sus objetivos el pasado 23 de julio" de gobernar en coalición. Pero eso fue lo que decidieron los ciudadanos y "por tanto tendrán que esperar cuatro años". "Se les va a hacer muy largo, yo lo entiendo", ha acotado.

"Ojalá aprovechen estos cuatro años para hacer una oposición útil" y uno una oposición que "se queda en la descalificación y en el acoso y derribo a las personas", ha señalado, confiando en que los ciudadanos "tomen nota de cuál es la actitud que tiene el principal partido de la oposición, que en nada obedece al interés general".