Sánchez impide a Irene Montero llevar la voz del 8-M y otras noticias que debes conocer antes de salir

1. Sánchez impide a Irene Montero llevar la voz del 8-M

El Gobierno autodeclarado feminista de los pies a la cabeza llega al significativo 8-M en medio de fuertes tensiones. La celebración arrastra la imposición del PSOE sobre Unidas Podemos, forzándolos a asumir la prohibición de todas las manifestaciones y concentraciones en Madrid “por motivos de salud pública”. La batalla en el seno del Ejecutivo, sin embargo, fue notable, toda vez los morados pretendieron dejar en manos de los colectivos la decisión última, pero la órbita socialista impuso que ningún miembro del Consejo de Ministros saliese a la calle. Tal directriz, impulsada por Carmen Calvo, fue asumida tras días de discusión zanjada definitivamente en la última reunión semanal del Gabinete.

2. Un 8-M diferente: sin concentraciones masivas en Madrid y con el recuerdo de la manifestación de 2020

A pocos días del primer aniversario de la entrada en vigor del estado de alarma y del confinamiento que cambió la vida de todos los españoles, en el calendario hay otra fecha que desde hace unas semanas resuena con fuerza en el pensamiento de todos, la celebración del 8-M, que el pasado año abrió un debate político y social sobre si su celebración fue adecuada debido a la complicada situación epidemiológica que empezaba a existir en España y a las informaciones que nos llegaban desde otros países como Italia o China.

3. El Papa Francisco se despide de Irak tras un viaje histórico: "Permanecerá siempre en mi corazón"

En la plaza de Hosh al Bieaa, donde una vez se alzaban cuatro iglesias cristianas antes de que los terroristas del ISIS arrasaran la ciudad, Francisco comenzó su oración: "Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos licitó matar a los hermanos en su nombre". Y, entre escombros y muros medio derruidos, el pontífice continuó: "Si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos".

4. La población mundial vacunada contra el COVID duplica con creces a la contagiada

La de Pfizer, la de Moderna, AstraZeneca, Sputnik y la china Sinopharm son ahora mismo las cinco vacunas que se están administrando, aunque ya ha empezado a dar sus pasos en EEUU la de Janssen y pronto lo hará también en Europa. Cinco vacunas que están consiguiendo dar la vuelta a la situación un año después del estallido de la pandemia. Según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins, el número de personas que en todo el mundo han recibido al menos una dosis supera ampliamente al de contagiadas. Ahora mismo se han administrado 300 millones frente a los 116 millones de casos confirmados. Además, el número de personas que ya han recibido la pauta completa supera los 65 millones. Nos puede parecer mucho, pero no es ni el 1% de la población mundial. En concreto, se queda en el 0,84%. En las dos últimas semanas se han inyectado casi 95 millones de dosis. Lamentablemente, en el otro lado de la balanza, está el número de víctimas mortales que deja el coronavirus. Supera los dos millones y medio de personas.

5. Joan Laporta gana las elecciones y vuelve a la presidencia del FC Barcelona once años después

Joan Laporta se ha proclamado ganador de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en la noche de este domingo tras imponerse, tal como preveían los sondeos a pie de urna de TV3, con un 54,28% de los votos a su favor. Laporta se impuso con claridad a los otros dos candidatos, Victor Font (29,99%) y Toni Freixa (8,58%), con el 100% escrutado. Ha superado, con creces, el número de votos a favor con respecto a las elecciones de 2003, en las que ganó. Entonces, se llevó el respaldo de 27.138 socios, lo que suponía el 52,57% de votos.