Sánchez e Iglesias se acusan mutuamente del fracaso de las negociaciones

El PSOE y Unidas Podemos se han acusado este martes mutuamente y con dureza del fracaso de las negociaciones para que los 42 diputados de la coalición de Pablo Iglesias voten a favor de la investidura que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha convocado para los próximos 22 y 23 de julio.

La reunión de casi dos horas que han mantenido ambos líderes en el Congreso ha sido infructuosa, pues, como se preveía, en ella se ha constatado que Pablo Iglesias sigue reclamando un Gobierno de coalición mientras Pedro Sánchez se niega a tener cargos de Podemos sentados en su Consejo de Ministros.

En una nueva escalada de acusaciones y desmentidos, los socialistas han asegurado hoy que Pablo Iglesias ha reclamado a Pedro Sánchez ser vicepresidente de su Gobierno, un extremo que la formación morada ha negado "rotundamente".

"Al señor Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política", ha lamentado en rueda de prensa tras la reunión la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, que ha recalcado que el líder de Podemos se niega a hablar tanto de la propuesta aprobada ayer por la ejecutiva socialista como de otro documento con coincidencias programáticas.

"Queremos hablar de las políticas, el problema es que no tenemos interlocutor, no se quieren sentar a hablar de eso", ha lamentado la portavoz socialista, que ha apuntado que es la primera vez que ve en una negociación que el otro partido no quiere negociar un documento político, "que es la base de cualquier acuerdo de gobernabilidad".

Los portavoces de Podemos no han comparecido en rueda de prensa, pero fuentes del partido han asegurado que el presidente del Gobierno le ha dicho a Iglesias que irá a elecciones si no cuenta con apoyos a la investidura prevista para este mes de julio, un extremo que desde el PSOE niegan haber comentado.

"Constatamos que Pedro Sánchez no quiere negociar, sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único. No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene", han indicado a EFE fuentes del partido de Iglesias tras la reunión.

Según las mismas fuentes, Podemos ha pedido al presidente del Gobierno que "flexibilice su posición y negocie desde ya un acuerdo integral de coalición de izquierdas sin líneas rojas".

"Más tarde o temprano rectificará", ha dicho Pablo Iglesias a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Adriana Lastra, sin embargo, ha advertido de que la investidura es el 23 de julio y "esa es la oportunidad", al tiempo que ha recalcado que "no hay segundas oportunidades", pero ha negado que Sánchez haya transmitido al líder de Podemos que haya decidido repetir elecciones.

A doce días de la sesión de investidura de los próximos 22 y 23 de julio, se afianza la posibilidad de que los 42 diputados de la coalición morada no apoyen a Pedro Sánchez.