Sánchez-Garnica (PAR) presenta un equipo "útil y de progreso" para lograr la Alcaldía de la capital aragonesa

El Partido Aragonés (PAR) ha presentado al candidato a la Alcaldía de Zaragoza, Clemente Sánchez-Garnica, que estará acompañado por un equipo "útil y de progreso" para la cita electoral del próximo 28 de mayo.

En el acto de presentación, celebrado este sábado en la plaza del Pilar, han participado los números dos y tres de la lista, el presidente del Comité Municipal de Zaragoza, Jesús Martín, y la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Gloria Pérez.

Sánchez-Garnica ha felicitado al gran equipo que hacen el PAR y la Plataforma Liberal para que Zaragoza vuelva a ser "una ciudad de primera categoría", con propuestas concretas en su programa electoral, destinadas a mejorar la vida, aspiraciones y afrontar las necesidades de los zaragozanos y zaragozanas.

Asimismo, ha prometido que la ciudad tendrá rincones verdes y espacios frescos para que se pueda luchar contra las altas temperaturas, "una prioridad para el PAR".

Entre otras cuestiones, ha abogado por un decálogo en el que se apuesta por la conciliación familiar, con la creación de la marca 'Zaragoza Concilia', pidiendo el apoyo a empresas, que obtendrían beneficios fiscales en el IBI. "Pedimos más guarderías y la gratuidad de las mismas, así como la creación de espacios de conciliación familiar en los lugares de la administración y entidades bancarias donde tengan que acudir familias monoparentales".

El candidato del PAR a la Alcaldía ha defendido que su formación en el Ayuntamiento de Zaragoza puede ser clave para "centrar y alcanzar acuerdos que desbloqueen proyectos que llevan años congelados", poniendo como ejemplos La Romareda, las líneas del tranvía o la creación de un gran museo de Zaragoza.

"El Partido Aragonés, a lo largo de su más de 45 años de historia, ha demostrado capacidad para alcanzar acuerdos que han permitido impulsar proyectos estratégicos para vertebrar nuestro territorio, fijar población, crear empleo y, en definitiva, riqueza", ha concluido Sánchez-Garnica.

ZARAGOZA, "TRACTOR DE LA ECONOMÍA"

El candidato del PAR a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, también presente en el acto, ha solicitado que las tres provincias y todos los territorios de Aragón huyan de quienes quieren propiciar enfrentamientos y que se mire a Zaragoza "como el tractor que tira de la economía y de muchas más cuestiones".

Izquierdo ha asegurado que el Partido Aragonés "no va a consentir que el PP ni VOX resuciten el viejo fantasma del trasvase del Ebro, porque mientras haya pueblos en Aragón a los que no llega el agua, no vamos a tolerar que jueguen con ello".

Jesús Martín se ha referido a "la necesidad de que Zaragoza vuelva a ser "la primera en algo", ya que es la cuarta de España, según las estadísticas, pero los gobiernos municipales "la han condenado a la irrelevancia".

Por otro lado, Gloria Pérez ha pedido que Zaragoza sea la ciudad líder en turismo sostenible e inclusivo, ciudad de congresos y foco de atracción de visitantes nacionales e internacionales. Igualmente, Pérez ha subrayado que la importancia de que la ciudadanía sea consciente de que los fondos europeos que ha conseguido Zaragoza han llegado a través del PAR.