Sánchez-Garnica, nuevo presidente del PAR al triunfar la moción contra Aliaga

El senador Clemente Sánchez-Garnica ya es nuevo presidente del PAR después de que la moción de censura presentada contra Arturo Aliaga haya prosperado con 16 votos a favor de los llamados "díscolos" del total de 28 que conforman la ejecutiva del partido.

La cicatriz que tendrá que coser ahora el partido de cara a las elecciones del 28 de mayo se ha escenificado con la ausencia de la reunión de la ejecutiva del propio Arturo Aliaga y de las personas que le apoyaban, a excepción de María Jesús Morera, que se ha conectado de forma telemática y que ha votado en contra de la moción de censura.

Esta mañana, Aliaga ha apelado a la responsabilidad para que se retirara esta moción para no perjudicar la imagen del PAR, que sería "nefasta" y lo pondría en una situación "irreversible" de cara a las elecciones de mayo, para poder negociar y que se convocara un nuevo congreso.

Todo después de que un juez de Zaragoza anulara los resultados del congreso que en octubre de 2021 reeligió a Aliaga presidente porque un grupo de críticos, encabezados por su competidora entonces Elena Allué, presentara una reclamación firmada por el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) Xavier de Pedro. Aliaga mostró desde el principio su disposición a cumplir la sentencia y repetir el congreso.

Pero en el seno de su ejecutiva también surgieron discrepancias y 18 de sus 28 miembros firmaron un recurso contra esa decisión judicial y exigieron la convocatoria de una reunión de la ejecutiva para convocar primarias que Aliaga decidió posponer a la espera de la nueva decisión judicial. De esas 18 personas, 16 formalizaron la presentación de la moción de censura contra Aliaga que ha salido adelante.

Con caras serias, los dieciséis presentes en la votación han arropado en las declaraciones a los medios al nuevo presidente y al secretario general, Alberto Izquierdo, recientemente destituido por Aliaga como vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel y cuya restitución va a solicitar la nueva directiva.

Sobre los tres directores generales del Gobierno de Aragón que han votado la salida de Aliaga como presidente del partido, su sustituto ha insistido que han hecho un trabajo intachable y en que lo institucional no tiene nada que ver con lo orgánico.

De hecho, se ha referido a una moción constructiva y ha manifestado que apoyan a Aliaga tanto en lo político, como vicepresidente del Gobierno de Aragón, como en lo personal.

El único objetivo es intentar desbloquear la inactividad del partido, ha dicho, "con 45 años de historia y que no está muerto, no está hundido y va a llegar hasta donde las fuerzas le permitan para seguir trabajando en Aragón.

El primer reto será lanzar lo antes posible unas primarias absolutamente necesarias y trabajar en la estrategia electoral, para que el 28 de abril, fecha de presentación, puedan hacerlo en igualdad de condiciones.

Somos conscientes de que hay un procedimiento judicial, pero no puede paralizar la actividad de un partido. Un partido político tiene derecho a participar en la actividad política y, siendo conscientes de esta situación, vamos a seguir defendiéndolo hasta donde podamos. Al final, los jueces decidirán lo que tengan que decir, ha dicho sobre la decisión pendiente en la Audiencia Provincial sobre la ejecución de la sentencia que anuló los resultados del congreso.

Sánchez-Garnica no se va a presentar a las primarias y, sobre la participación de la formación en el cuatripartito aragonés -junto a PSOE, Podemos y CHA- ha insistido en que el pacto no se puede poner en duda y no habrá ninguna revisión en lo que queda de mandato.