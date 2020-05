Sánchez garantiza a ERC que mantiene sus compromisos de investidura

(Actualiza la NA3144 con más declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado a ERC que mantiene sus compromisos de la investidura que salió adelante con el apoyo de los republicanos catalanes, y se ha comprometido a seguir dialogando con este partido a lo largo de esta legislatura, un diálogo que ha valorado particularmente.

Pese al voto en contra de ERC a la quinta prórroga del estado de alarma, el mismo que el del PP y de Vox, Sánchez ha dicho a su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, que entiende que su formación no es un partido de "ultraderecha", y por ello le ha pedido que aplique ese mismo argumento para el PSOE y Unidas Podemos como fuerzas progresistas y "de izquierdas".

Ha revelado en su contestación a la intervención de Rufián ante el pleno del Congreso que el Gobierno ha negociado el apoyo de ERC, sin conseguirlo, hasta esta misma madrugada, para buscar una salida a sus demandas sobre políticas de conciliación.

Eso sí, el presidente ha procurado dejarle claro que lo que hoy vota el pleno del Congreso no es apoyar un Gobierno, sino dotarle del "único instrumento" posible, ha insistido, para hacer frente a la pandemia del coronavirus, es decir, el estado de alarma, sobre cuya eficacia para frenar su avance ha vuelto a incidir.

Ha aprovechado para recordar a ERC con quién gobierna en Cataluña -"¿Con un partido progresista?", ha ironizado- y a renglón seguido le ha puntualizado que los socialistas "no llegamos a tanto".

En suma, Pedro Sánchez ha ratificado a Gabriel Rufián que aunque ERC se oponga a la quinta prórroga él no da por rotos sus compromisos de investidura y además quiere "seguir practicando" con ERC, durante los próximos cuatro años, un diálogo que valora "mucho", según ha recalcado.

De hecho, Sánchez ha pedido a los grupos de la izquierda que escuchasen los "argumentos" con los que el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha justificado el voto a favor en la prórroga del estado de alarma, y que no se basan en ninguna "afinidad" ideológica sino en una voluntad de salvar vidas.

"No estamos eligiendo socios", ha respondido Sánchez a quienes hoy le pedían decantarse entre la formación de Inés Arrimadas o el bloque de la izquierda como ha hecho la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, a quien el presidente le ha dicho: "Critíqueme lo que quiera pero no me diga que estamos cambiando de socio".

Además, Sánchez ha reiterado su compromiso con retomar "las prioridades de la legislatura" una vez se supere la crisis de la pandemia, y ha citado que como algo "indeleble" su compromiso con la derogación de la reforma laboral que espera sacar adelante con "las fuerzas de la izquierda".

Sánchez ha pedido además recapacitar al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que hoy ha anunciado su voto en contra a la prórroga. "No entiendo su posición", ha zanjado el presidente, que no ve razones suficientes en no compartir los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros para ayudar a las autonomías a hacer frente al COVID-19.

"Sería conveniente que usted pensara el sentido de su voto y el mensaje que traslada a Valencia. ¿Por esto va a votar que no?", se ha quejado Sánchez tras reconocer el trabajo de Compromís tanto en el Congreso como en el Gobierno valenciano junto al PSOE. EFE