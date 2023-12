Sánchez expresa su total respeto a los jueces frente a las acusaciones de Nogueras

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su total respeto a los jueces frente a las declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en las que calificó de "indecentes" a varios magistrados implicados en el 'procés' y pidió juzgarlos.

Sánchez ha sido preguntado por los periodistas si compartía esas criticas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas.

No ha comentado esas palabras pero ha hecho hincapié en que él siempre ha sido respetuoso con las posiciones de los jueces incluso cuando no ha tenido la misma visión sobre determinadas sentencias.

"Este Gobierno, y yo en particular, hemos sido absolutamente respetuosos con las sentencias, las declaraciones y los posicionamientos. No escucharán o no habrán escuchado por mi parte ni de ningún miembro del Partido Socialista decir las cosas que dijo, por ejemplo, el Partido Popular una vez se conoció la investigación judicial de la Gürtel", ha añadido.

En ese momento ha recordado que toda la cúpula dirigente del Partido Popular dijo que era una operación contra el PP.