Sánchez evita valorar el escenario de una Escocia independiente candidata a la UE: "Lo pensaríamos"

Menciona un Brexit sin acuerdo como principal riesgo a corto plazo para la economía española

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado este miércoles adelantar cuál sería la posición española si Escocia se independizase de Reino Unido y solicitase su ingreso en la UE. "Lo pensaríamos", ha sido lo más concreto que ha dicho en una entrevista con Bloomberg TV con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Sánchez ha tratado de esquivar una pregunta que él mismo ha tachado de "muy difícil" alegando que "es un asunto político doméstico" y que él respeta la política británica.

Eso sí, no ha eludido el asunto que motiva las preguntas sobre Escocia: las "tensiones territoriales y problemas de convivencia" en Cataluña. Así, ha aprovechado para decir que lo que él les dice a los independentistas es que "el referéndum no es una solución porque crea una fractura enorme en la sociedad y no da una salida constructiva", de manera que "es mejor abrir un diálogo para restaurar la convivencia".

Sánchez ha mencionado la posibilidad de un Brexit sin acuerdo como el principal riesgo a corto plazo para la economía española --seguido de la guerra comercial entre Estados Unidos y China-- pero, en el plano de los ciudadanos, ha insistido en su empeño en defender sus derechos y libertades.

Esos derechos están sujetos a que Reino Unido los proteja de manera recíproca a los españoles que viven allí, pero Sánchez ha relatado que tuvo "una conversación realmente positiva" con su colega Boris Johnson a finales de agosto en la cumbre del G7, así que está convencido de que así será.

¿REUNIÓN DE TRUMP CON ROHANI?

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que espera que el presidente de Irán, Hassan Rohani, con el que se reunió el martes en Nueva York, pueda llegar a encontrarse con el presidente Donald Trump y, de hecho, ha señalado que ese es el mensaje que le han transmitido todos los europeos que se han visto con él.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha reconocido que la información que le han transmitido países socios apunta a que Irán estuvo detrás del ataque con drones a dos refinerías de Arabia Saudí. Más tarde, en su rueda de prensa, ha dejado claro que su mensaje a Rohani --que no abandone el acuerdo nuclear-- ha estado "plenamente alineado" con el de sus socios europeos.

También ha señalado la voluntad de España de participar en el instrumento financiero europeo para que las empresas españolas puedan seguir haciendo negocios en Irán pese a las sanciones estadounidenses.

Con quien Sánchez no ha hablado en Estados Unidos es con el presidente del país anfitrión, Donald Trump, pese a que el martes asistió a la recepción que éste ofrece a los jefes de Estado y Gobierno que asisten a la Asamblea General. "No tuve ocasión, es una foto, no tienes ocasión de hablar", ha dicho a los periodistas españoles.

Con todo, ha asegurado que él da mucha importancia a la relación trasatlántica, y no siente que la UE sea un enemigo de los intereses estadounidenses. En el empeño de reforzar la relación de España con Estados Unidos ha enmarcado sus encuentros con empresarios e inversores durante su estancia en Nueva York.

Sánchez, que ha viajado a la Asamblea General de la ONU como presidente en funciones tras constatarse que no habría gobierno salido del 28-A, ha defendido que "es esencial que España participe activamente" en estas citas internacionales y refuerce su imagen de "país democrático, solidario y europeo" ante los desafíos globales.