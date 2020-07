Sánchez evita comparecer en el Congreso tras su gira por Europa y otras cuatro noticias del día

1. Sánchez cierra su gira por Europa sin fecha para dar explicaciones sobre ella en el Congreso de los Diputados

Moncloa

Pedro Sánchez es consciente de que la situación es complicada de cara al Consejo Europeo esta semana y por eso ha descartado comparecer en la Cámara Baja para explicar las conclusiones que ha sacado de su gira por Europa para reunirse con varios líderes europeos. El Ejecutivo no ha pedido la comparecencia en el orden del día la próxima semana. De esta manera Sánchez no seguirá la tradición que existe en el Congreso de los Diputados de dar explicaciones al Parlamento tras cumbres comunitarias de cierta relevancia como la de la semana que viene.

2. Casado considera que el triunfo en Galicia y las encuestas avalan su estrategia

Pablo Casado

Se dice que el mejor pegamento para un partido es siempre un triunfo electoral, y la victoria en Galicia ha sido el mejor ejemplo de ello. El Comité Ejecutivo de hoy ha sido un camino de rosas para un Pablo Casado que considera lo ocurrido en el feudo de Feijóo como un aval para reconquistar la Moncloa. Eso, unido al alza del partido en las encuestas, lleva a concluir al líder del PP que su estrategia está siendo la adecuada. Casado zanjaba el debate sobre la moderación del partido recordando que los populares nunca se han movido de esa posición centrada, aunque ello es compatible con la contundencia en la defensa de determinados postulados.

3. El Ejecutivo despliega al Ejército para frenar los efectos del brote en los límites entre Huesca y Lérida

El Gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado al Ejército para intentar paliar los efectos del brote de coronavirus en la localidad oscense de Albalate de Cinca, situada en el límite entre las provincias de Huesca y Lérida. El alcalde socialista de la localidad, Ricardo Chárlez, ha solicitado ayuda a la Delegación de Gobierno para que en las últimas horas el Ministerio de Defensa envíe al Ejército a esta zona afectada por la pandemia. Por tanto, el Ejército ha afrontado así su primera misión contra el Covid desde que finalizara la Operación Balmis, que estuvo desplegada por todo el territorio nacional durante el estado de alarma durante más de tres meses.

4. Hackean las cuentas de Twitter de Bill Gates, Obama, Kanye West y otros famosos para promocionar criptomonedas

Piratas informáticos jaquearon este miércoles entre muchas otras las cuentas en Twitter de los multimillonarios Bill Gates y de Elon Musk o del expresidente de EE.UU. Barack Obama para una estafa que ofrecía pagos con Bitcoin. Además de las de Gates, Musk y Obama, también fueron pirateadas las cuentas del virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden; del propietario de Amazon, Jeff Bezos; del artista Kanye West; o de las compañías Uber y Apple. Los jáqueres publicaron mensajes parecidos que ofrecían doblar el dinero que usuarios ingresasen en Bitcoin a un monedero virtual de criptomonedas.

5. Salvador Illa, en El Partidazo de COPE: "Estoy preocupado por lo que pueda ocurrir en Madrid este jueves"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en Moncloa

El Ministro de Sanidad está "preocupado" por lo que pueda pasar con el comportamiento de algunos aficionados con la celebración del título de LaLiga Santander esta semana. Salvador Illa, en la entrevista concedida este miércoles a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, no ocultó su inquietud por lo que pueda pasar: "Sí, estoy preocupado. Es normal que los aficionados de quien gane la Liga lo quieran celebrar, pero estamos en una situación epidemiológica con un virus que hemos controlado con mucho esfuerzo, pero que aún circula entre nosotros. Prudencia, hay que actuar sin miedo pero con respeto. Hemos visto algunas celebraciones que no son adecuadas a la situación de nuestro país. El objetivo es que no se produzcan concentraciones en la vía pública", explicó.