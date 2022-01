Sánchez estará casi dos meses sin responder a la oposición en el Congreso y otras noticias que debes conocer

Sánchez evita el Congreso y estará casi dos meses sin responder a la oposición a pesar de la crisis en Ucrania





El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará un total de ocho semanas sin someterse al control de la Cortes, pese a la grave crisis internacional que se está viviendo en Ucrania y el posible envío de tropas españolas a las zonas más tensas. En este sentido, el líder del Ejecutivo no modificará su agenda y no responderá a las preguntas de la oposición hasta el próximo 16 de febrero, ya que no asistirá a la sesión de control del 2 de febrero, la primera tras el parón navideño por el viaje oficial a Emiratos.





El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno no quiere un nuevo conflicto en Ucrania y ha dejado claro que en la actualidad no se está hablando del envío de tropas a este país, sino que aún se está explorando la vía del diálogo. "Nadie está hablando en este momento de envío de tropas a Ucrania, se está hablando de mantener el diálogo, que haya una desescalada y para eso hay que usar la disuasión", ha esgrimido Albares





La crisis entre Ucrania y Rusia ha hecho surgir el término "guerra híbrida". Hay quienes acusan, precisamente, al presidente ruso, Vladímir Putin, de estar librando un conflicto de estas características. Todavía no ha habido ningún ataque real ni tampoco invasión, pero la escalada de la tensión entre ambos territorios es creciente. ¿En qué consiste? ¿Qué significa? ¿Qué supone para los países implicados?





EFE/Brais Lorenzo





Los contagios en todo el mundo ya comienzan a mostrar una clara estabilización. Con ciertos repuntes, en muchos casos poco significativos, hay quienes ya consideran que gran parte del mundo está comenzando a alcanzar el pico de contagios de la variante ómicron, que desde su aparición no ha hecho más que dar una vuelta completa a la forma en la que concebíamos la pandemia.





