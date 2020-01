Sánchez equipara a Torra con otros presidentes autonómicos y se abre a modificar el Código Penal

Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista tras la formación del primer Gobierno de coalición con Unidas Podemos. En apenas 30 minutos de preguntas, el presidente ha tocado casi todos los temas de actualidad.

Reunión con Torra y consulta pactada

Lo primero, Cataluña. Sánchez ha insistido en diversas ocasiones en que su reunión con Torra se producirá como las que tendrá con otros presidentes autonómicos. “Le propondré tener una reunión [a Torra] como también se la propondré al presidente de Extremadura o Canarias”, ha afirmado. Lo que sí ha anunciado Sánchez es que esta reunión se producirá “en la primera semana de enero”.

“Ellos defienden la autodeterminación y nosotros el autogobierno”, ha querido aclarar Sánchez sobre un conflicto, el catalán, que él mismo ha calificado como político y que ha destacado que debe ser resuelto por políticos “no por el Tribunal Supremo”. También en relación a la crisis que se vive en Cataluña ha garantizado que, al llegarse a un acuerdo desde el Gobierno quieren que “haya una votación por parte de la sociedad catalana” sobre este.

A la pregunta de si esta votación puede producirse sobre una posible autodeterminación, Sánchez ha evitado contestar directamente y ha remarcado que “no tiene sentido que se acuerden elementos que dividan”.

El código penal y la justicia española

Al hilo de lo que Pedro Sánchez ha mantenido como la “judicialización de la política”, el presidente ha afirmado que “tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que vivimos en España”. Siguiendo esta línea, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que algunas de nuestras leyes no son homologables a las de Europa.

En este mismo apartado, ha querido mostrarse “dolido” cuando los independentistas afirman que España no es una democracia.

Dolores Delgado “es un debate artificial”

Otra de las polémicas de los primeros días de Gobierno ha sido el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal general del Estado. "Lo que hay que ver es el currículum de Delgado. Es absolutamente impecable. Lo que no puede hacer la oposición es criticar sobre supuestos. Lo que le he pedido a la señora Delgado es que actúe con absoluta independencia y que implique el estricto cumplimiento de la legalidad", ha afirmado Sánchez.

"Estamos hablando sobre un problema que no existe. Cuando gobierna el PSOE, hay bronca, crispación. Siempre han sido cuando ha gobernado el PSOE. Esto tiene que ver con que la derecha no asume la derrota electoral. Me gustaría que asumieran el resultado electoral, fueran un partido de Estado... Que entráramos en el consenso educativo (en lugar de salirse, como en Murcia). Están en la bronca. Es un problema de temperamento. Y de cálculo. Están en las cortinas de humo. No les gusta que revaloricemos las pensiones. Mañana vamos a subir el sueldo un 2% a los empleados públicos", continuaba.

El PIN parental y los presupuestos

Sobre el PIN parental, el presidente ha querido asegurar que: "El veto parental en Murcia lo sacan para que no hablemos de la revalorización de pensiones o la subida de sueldo a los funcionarios", opinaba Sánchez. "Estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe", añade.

"Queremos que antes de que finalice este verano tengamos aprobados los Presupuestos Generales del Estado. En estos cinco años, se han tenido que prorrogar creo que en cuatro ocasiones. Es importante que todos rememos en la misma dirección. La oposición no puede bloquear el funcionamiento del Estado democrático de nuestro país".

"Pido que hagamos política útil, que dialoguemos. Vamos a pedir el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias. Hacer unos Presupuestos que consoliden nuestro crecimiento económico, de transición ecológica, derechos sociales, cohesión territorial e igualdad entre hombres y mujeres", sentenciaba.

La reforma laboral nos será derogada por completo

"Tenemos un acuerdo que dice que vamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. ¿Es lógica la precariedad, que un empresario pueda modificar el contrato laboral de cualquier empleado/a, despedir a una persona por una baja de enfermedad? Son cuestiones que introducen mayor justicia en el mercado de trabajo", se reafirmaba.

Subida de impuestos

"Sí que creemos que tiene que haber justicia fiscal: aquellos que más tienen, que más contribuyan a las arcas públicas", comenta Sánchez sobre los impuestos. "Quiero que el salario mínimo esté en el 60% del salario medio. Y que los agentes sociales nos fijen la pauta, el ritmo, al que subirlo", expone al respecto de los sueldos. "TVE necesita el desbloqueo. Nuestra voluntad es poner en marcha todos los retos que tiene por delante la Corporación", concluía.