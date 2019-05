Sánchez se enfrenta a una amarga victoria por no haber recuperado Madrid

ELECCIONES PSOE (Análisis)

La victoria conseguida por el PSOE en las europeas, municipales y autonómicas de este domingo no ha sido tan rotunda como esperaban en la dirección del PSOE. Ha sido una victoria amarga, marcada por la gran decepción de no haber podido recuperar la Comunidad de Madrid tras 24 años de hegemonía del PP.,El sueño que los socialistas tocaron con la punta de los dedos de recuperar Madrid para la izquierda, con el socialista Ángel Gabilondo al frente, no solo se ha d