Sánchez elude comentar el 'caso Dina', pero destaca la "estrategia de derribo" de la oposición al Gobierno

Ante las acusaciones de que la Fiscalía actúa de parte, asegura que la derecha "ve conspiraciones" en el 8M o Barajas, "allá donde no las hay"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha eludido comentar las presuntas implicaciones de Pablo Iglesias en el 'caso Dina' --la asesora de Podemos a la que robaron la tarjeta del móvil y acabó en manos del comisario Villarejo--, pero ha destacado las acusaciones de la oposición al respecto en la "estrategia de derribo" que tienen contra el Gobierno.

Al ser preguntado durante una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, si ha hablado con su vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, tras las explicaciones que están pidiendo PP, VOX y Ciudadanos por el 'caso Dina', el jefe del Ejecutivo ha dado a entender que habían hablado sobre el asunto, pero no ha querido desvelar el contenido de sus "conversaciones privadas".

"Yo, sobre las cuestiones judiciales no me pronuncio, no lo he hecho en este caso, ni en ningún otro caso", ha afirmado para eludir pronunciarse sobre la retirada de la calificación de perjudicado a Pablo Iglesias en el procedimiento judicial, después de conocerse que devolvió la tarjeta a su asesora, varios meses después de haberla recuperado y en condiciones inservibles.

"LA COALICIÓN DE GOBIERNO HA SALIDO SOLDADA DE LA PANDEMIA"

A continuación Sánchez ha pasado a criticar a la oposición: "Sí que le diré que en estos meses tan duros de una estrategia de acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha al Gobierno de coalición por primera vez en la historia de la democracia, creo que esta coalición ha salido soldada, está mas fuerte que nunca", ha alegado.

Y al hilo de esa afirmación, ha querido reconocer el trabajo de "todos" los miembros del Ejecutivo amparándose en que "en una situación inédita" como la vivida y con un gobierno "recién nacido, la respuesta que se ha dado ha sido más que razonable".

Y ante las acusaciones de la oposición de que la Fiscalía está actuando de parte en el "caso Dina" a las órdenes de la Fiscal General del Estado, Sánchez ha asegurado que la oposición "ve conspiraciones en todos lados. " Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y allá donde no las hay", argumentó.

Según Sánchez su Gobierno "a diferencia de otros" sí respeta la independencia del poder judicial.