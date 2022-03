Sánchez reconoce el "mal dato" de la inflación y lo atribuye "en un 73 %" a la guerra de Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece este miércoles en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados para informar, a petición propia, de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebró los pasados 24 y 25 de marzo, la cumbre de la OTAN y las relaciones con Marruecos.

El líder del Ejecutivo ha comenzado su intervención haciendo un repaso a los dos últimos años marcados sobre todo por la pandemia del coronavirus. "Pandemia, volcán, incendios, una tormenta de nieve, y hasta una tormenta de arena han sucedido en estos últimos dos años", ha enumerado el presidente lo que ha desatado un murmullo y quejas entre la bancada de la oposición, una situación que ha llevado a Sánchez a pedir la intervención de la presidenta de la Congreso, Meritxell Batet.

"¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos?", se ha preguntado a continuación. "Esa es la politica que va a desplegar el Gobierno de España". "Solo unidos daremos respuesta a los retos", ha dicho. "Únicamente desde el esfuerzo colectivo y con un estado del bienestar fuerte, Europa y España saldrán adelante".

El presidente ha defendido su gestión durante la pandemia -ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral, la gestión de la crisis de Afganistán o la provocada por la erupción del volcán de La Palma. "Con nuestros aciertos y errores en un contexto tan difícil. Lo que estamos haciendo es gestionar desde la justicia y la determinación".

MAL DATO DEL IPC

Sobre el dato del IPC que concíamos este miércoles que se dispara hasta el 9.8%, la mayor subida de precios en 37 años, Sánchez ha reconocido que "es malo". "El alza de los precios se explica por el alza de la energía y todo exacerbado por la guerra de Ucrania. El plan nacional de respuesta y el acuerdo en Bruselas, nos va a permitir doblegar la curva y estabilizar el coste de la vida".

El presidente del Gobierno ha señalado que "en un 73 %" es atribuible al impacto de la guerra en Ucrania. "En un 73 % se explica por el desbocado precio de la energía y los alimentos no elaborados, todo ello exacerbado por la guerra de Ucrania", ha afirmado durante su comparecencia en el pleno para informar de las últimas cumbres europea y de la OTAN, y de las relaciones con Marruecos.

Sánchez se ha mostrado convencido de que el plan nacional de respuesta a la guerra, aprobado este martes en Consejo de Ministros por decreto ley, va a permitir "doblegar la curva (de la inflación) y estabilizar el coste de la vida".

La inflación se ha exacerbado por la guerra de Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 30 de marzo de 2022, en Madrid (España). El pleno gira en torno a las conclusiones del Consejo Europeo que se celebró el pasado 24 y 25 de marzo, a la Cumbre de la OTAN y a las relaciones con Marruecos relacionadas con el cambio de posición del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

AUMENTO DEL GASTO EN DESENSA

"El ataque de Putin a Ucrania es un ataque a Europa", ha señalado el presidente sobre la invasión rusa de Ucrania. Putin está desafiando a Europa, la ataca porque la teme. El coste sería mayor si no paramos a Putin"

En este sentido Sánchez ha considerado "impostergable" aumentar el gasto en Defensa. En este sentido el presidente ha justificado el aumento del 2% de la inversión en defensa en los próximos dos años. "La totalidad de países europeos han anunciado ya esfuerzos significativos para aumentar su gasto en defensa".

Ha alegado, no obstante, que "no hay veleidad militarista" sino por el afán de defender la paz y la democracia. También ha dejado claro que no será un "incremento súbito" porque según ha explicado, el Ministerio de Defensa no tendría capacidad para absorberlo, sino progresivo.

Sánchez ha recordado que el resto de los países europeos han anunciado "esfuerzos significativos" en Defensa porque la paz "requiere de recursos adecuados".

PRECIO DEL GAS

Sánchez ha abogado por avanzar a medio plazo en "una reforma estructural del mercado energético". "Las energías renovables son mucho más competentes que el gas y tenemos que hacer que no se conecte la evolución del precio del gas con la evolución del precio de la electricidad".

HUELGA DE TRANSPORTISTAS

Sobre las huelga de transportistas que ha provocado estos días el colapso de la cadena alimentaria, Sánchez ha reconocido que se trata de un sector que "atraviesa dificultades". En este sentido ha señalado, "los transportistas serán los más beneficiados por la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles". También ha expuesto la creación de un fondo de 450 millones de euros para empresas de transporte de mercancías y viajeros. Y, "al gual que hay una ley de la cadena alimentaria, una ley de precio justo para los transportistas".

RELACIONES CON MARRUECOS

Además del plan contra la crisis, la decisión sobre el Sahara es uno de los ejes de la comparecencia de Sánchez ante el pleno de la Cámara Baja, "tenemos la voluntad de abrir una nueva etapa" ha señalado sobre la posición española sobre el Sáhara.

El presidente ha afirmado que se "reforzará" el compromiso con Ceuta y Melilla.

Después de que se conociera que Sánchez envío una carta al rey Mohamed VI calificando la propuesta de autonomía marroquí para el Sahara como "la base más seria, realista y creíble" para la "resolución" del conflicto, trece partidos de diferente signo político, entre ellos Unidas Podemos y sus apoyos de investidura, le exigieron explicaciones por el cambio de posición.