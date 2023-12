Sánchez dice sobre los ataques de Nogueras a los jueces que él no critica públicamente sentencias, aunque no le gusten

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que él nunca ha criticado públicamente sentencias judiciales, aunque no las comparta, al ser cuestionado por los señalamientos de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, contra jueces, mandos policiales y periodistas.

En declaraciones a los medios a la entrada del Consejo Europeo que comienza este jueves, ha subrayado que su Gobierno y él en particular ha sido "absolutamente respetuoso" en sus declaraciones y posicionamientos con las sentencias judiciales, aunque no tenga "la misma visión" sobre algunas.

"Nadie podrá decir que yo he puesto en cuestión ninguna de esas sentencias ni las he criticado, he podido no compartirlas, pero nunca las he criticado públicamente", ha insistido Sánchez, que sin embargo ha evitado censurar las palabras pronunciadas por Nogueras desde la tribuna del Congreso y que posteriormente fueron avaladas por el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

La portavoz postconvergente, en su intervención para pedir una nueva comisión de investigación sobre la llamada 'Operación Cataluña' planteada desde Interior con el gobierno de Mariano Rajoy, , habló de "personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas" y que "han permitido y bendecido informes falsos" contra el independentismo catalán, y reclamó "poner nombres y apellidos".

Mencionó a la cúpula judicial y al juez Manuel Llarena que presidió el tribunal del procés, a cargos policiales como el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, y a periodistas concretos y responsables de medios de comunicación "que han contribuido de forma consciente a toda esta estafa", según señaló.

Nogueras hizo estas declaraciones en la Cámara Baja, donde se debatía por primera vez la Ley de Amnistía y las comisiones de investigación en la Cámara Baja, cuya reactivación forma parte del acuerdo firmado entre PSOE - Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

Además, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado para cargar contra el PP, al señalar que nunca le escucharán a él "decir las cosas que dijo el PP una vez se conoció la investigación judicial de la Gürtel", ha indicado.

Así, ha señalado que en ese momento salió toda la cúpula del Partido Popular a decir "que no era una operación del PP, sino una operación contra el PP". "Por tanto, creo que es importante recordar este tipo de cuestiones para saber dónde nos posicionamos unos y otros cuando las sentencias judiciales, las compartimos o no las compartimos".