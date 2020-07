Sánchez descarta gobernar con Podemos y Bildu en Euskadi y sale "a jugar el partido" en Galicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta la opción de que el Partido Socialista gobierne Euskadi en coalición con Podemos y Bildu porque así lo ha rechazado también la candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendia, al tiempo que ha indicado que su formación sale "a jugar el partido" en Galicia con "el mejor candidato" a la Xunta, Gonzalo Caballero.

Así lo ha expresado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, preguntado por las expectativas de su partido ante los comicios vascos y gallegos del 12 de julio.

Sobre la posibilidad de que el Partido Socialista de Euskadi formase un tripartito con Podemos y Bildu en el País Vasco, Sánchez ha recordado que la propia Mendia ha dicho públicamente que "no entra en esa ecuación".

Una postura que él respalda al considerar que "lo importante" de cara al 12J es "tener una izquierda no nacionalista fuerte en el Gobierno de Euskadi" que aporte "estabilidad" y fomente "la concordia", si bien ha precisado que no renuncia a que Mendia sea "primera fuerza", un objetivo este último que no recoge ninguna encuesta como posible.

De hecho, la verdadera meta que se marcan los socialistas en Euskadi el 12J es mantener el actual Gobierno de coalición con el PNV.

En Galicia, donde los sondeos apuntan a que el 'popular' Alberto Núñez Feijóo puede revalidar la mayoría absoluta, Sánchez ha evitado dar este resultado por hecho. "Hay que jugar el partido", ha señalado, afirmando que los socialistas salen "con el mejor de los candidatos", en referencia a Caballero.

Sánchez ha arremetido contra los recortes en Sanidad llevados a cabo por la Xunta de Galicia, ha citado expresamente el anuncio sobre el cierre del hospital de Verín, y lo ha contrapuesto al modelo de los socialistas. "Un sálvese quien pueda cuando gobierna el PP o un que nadie se quede atrás con gobiernos progresistas liderados por el PSOE", ha resumido.