Sánchez deja a Carmen Calvo a los pies de los caballos con la "ley Trans" y otras noticias que debes conocer

1. Sánchez deja a Carmen Calvo a los pies de los caballos con la "ley Trans"

Nadie duda en el Gobierno y en el PSOE de que Pedro Sánchez ordenó a Carmen Calvo que diese luz verde sin más demoras al anteproyecto de ley Trans en puertas del Día del Orgullo. Y de igual manera se ha instalado la idea de que la negociación deja tocada a la vicepresidenta primera. Los enfrentamientos en la coalición han culminado con una clara ganadora: la ministra de Igualdad, Irene Montero, después de imponer la autodeterminación de género, aunque el concepto no aparezca como tal recogido como tal en el texto legal del Gobierno.

2. Ayuso, en TRECE: "El Gobierno de Sánchez ha acelerado su hoja de ruta y va a ser doloroso para todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha analizado la actualidad en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez. Sobre el nuevo Gobierno de la región que está formando, Ayuso afirma que "es más austero, me lo he podido permitir porque tengo grandes consejeros. La situación que hemos vivido ha elevado el nivel de todos, son los mejores y pueden tener más competencias y más trabajo. Es un gesto de austeridad que hace falta".

3. Revalorizaciones y castigos a las prejubilaciones: las principales claves de las nuevas pensiones

El Ejecutivo y los agentes sociales han conseguido alcanzar este lunes un acercamiento de posturas para reformar el sistema de pensiones, un principio de acuerdo que permitirá sus actualizaciones en función del IPC y se intentará fijar la edad óptima de jubilación a la edad legal a través del endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y potenciando incentivos al retraso de la jubilación.

Este acuerdo se enmarca en el comienzo de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas y que está dentro del Plan de Recuperación, que se basa sobre todo en la erradicación de los puntos más polémicos de la reforma de las pensiones del año 2013.

4. ¿Puede tener consecuencias jurídicas la retención de decenas de jóvenes en Baleares tras el macrobrote?

Decenas de estudiantes permanecen aislados en Mallorca debido al macrobrote que ha causado cientos de positivos en las islas. Por el momento se sabe que hay más de 250 jóvenes aislados desde el pasado viernes y decenas de ellos han sido trasladados a un hotel covid.

Este lunes hemos conocido que la madre de uno de las estudiantes en cuarentena en Mallorca ha denunciado al Govern de Baleares por detención ilegal y prevaricación, aunque no ha sido la única, ya que los padres de un grupo de 45 alumnos de San Fernando (Cádiz) también han presentado una denuncia contra el Govern balear. La denuncia de la madre se basa en que su hijo fue trasladado desde el hotel donde se encontraba con el resto de sus compañeros hasta otro medicalizado, donde los jóvenes están siendo aislados. La madre ha recordado que los jóvenes, de entre 17 y 18 años, no han estado en contacto con ningún positivo y la decisión de trasladarles al hotel medicalizado no estaba justificada.

5. Enrique Ponce anuncia su retirada por sorpresa y por tiempo indefinido

El diestro Enrique Ponce ha decidido retirarse de los ruedos "por tiempo indefinido", según ha desvelado esta noche el propio torero valenciano a través de un breve comunicado publicado en su perfil oficial de Twitter. "En este momento de mi temporada 2021 he decidido hacer un alto en el camino y retirarme por tiempo indefinido", señala la nota.

Una decisión que ha cogido por sorpresa al aficionado, más cuando, precisamente, Ponce ha sido el torero que más paseíllos ha realizado durante esta época de pandemia (22 en 2020 y 8 en lo que va de 2021) y en un momento en el que se le veía también disfrutando de la profesión que tanto le ha dado a lo largo de 31 años de alternativa.