Sánchez defiende al verificador por la "extraordinaria desconfianza" con Junts y ERC

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves la figura del verificador para salvar la "extraordinaria desconfianza" que hay entre el PSOE y los partidos independentistas y ha asegurado que se conocerá la persona que les va a acompañar en "ese proceso de diálogo tanto con ERC como con Junts".

En una entrevista en TVE, Sánchez ha advertido de que no puede adelantar el nombre del verificador, cuya presencia cree necesaria al considerar que este "mecanismo excepcional" es "bueno, si dos no se entienden, que haya un tercero que verifique que los acuerdos marchan".

"Si tenemos posiciones muy dispares la buena noticia es que, al menos desde esas posiciones muy disparares y esa extraordinaria desconfianza, nos hemos emplazado a hablar, dialogar y, si es posible, acordar", ha destacado, aunque ha matizado que aún no están "en condiciones de decir dónde" van a ser los encuentros con el mediador.

Ha añadido que están hablando con los dos partidos independentistas y ha deseado que "ojalá en el futuro" no sea necesaria la presencia de un verificador, porque "eso significará que hemos avanzado en confianza".

Sánchez ha asegurado que, una vez que se frenó un gobierno del PP y Vox el 23 de julio y fue salvada esa "bola de partido", vio claro que existía una alternativa de progreso, que incluía negociar con los partidos independentistas catalanes, para lograr una mayoría parlamentaria estable.

"En política como en la vida hay que optar entre soluciones ideales o posibles (...) cuando no tienes la mayoría absoluta", ha opinado y, aunque ha admitido que "probablemente" la ley de amnistía "no era el paso siguiente" que quería dar, ha añadido que sí es "coherente y consecuente" con su apuesta por normalizar y estabilizar la situación política en Cataluña.

Se ha mostrado convencido de que será "bueno" para el país en términos de convivencia y que, finalmente, quienes se oponen acabarán actuando como "ese viejo dicho de 'si te he visto no me acuerdo'", al igual que ocurrió, en su opinión, con la leyes del divorcio y del matrimonio entre homosexuales.

Ha garantizado la plena constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía presentado por el PSOE, a diferencia, ha dicho, de la que promovieron los independentistas en la legislatura pasada.

En este sentido, ha invitado a leer los acuerdos suscritos con Junts y ERC, que señalan la creación de mesas de diálogo con las dos formaciones para cuestiones de autogobierno a nivel de ejecutivos y otras dos distintas de interlocución entre partidos: una del PSOE con Junts y otra del PSOE con ERC para hablar sobre el "conflicto político".

No obstante, ha querido dejar claro que "el futuro de este país se decide en las Cortes Generales".