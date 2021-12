Sánchez defiende la renovación del TC ante las críticas del PNV y urge a Casado a dejar la insumisión y pactar el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles, ante las críticas del PNV, el acuerdo al que llegó con el PP para renovar el Tribunal Constitucional, aunque incluyera nombres que él nunca hubiera propuesto, y ha vuelto a instar al líder de los 'populares', Pablo Casado, a dejar la "insumisión constitucional" en la que se ha instalado y a avenirse a renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha recriminado a Sánchez que aceptara para el TC a candidatos con "sombra de corrupción" y ha reclamado una reforma del Tribunal de Cuentas.

El presidente le ha respondido subrayando que el PSOE no hizo sino cumplir su obligación constitucional, como partido de Gobierno, de renovar instituciones aún con candidatos que no eran de su agrado, y ha llamado al PP a asumir que no tiene mayoría para cambiar ahora el sistema de elección de los vocales del CGPJ y que, por tanto, debe renovarlo con las reglas vigentes.

