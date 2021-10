Sánchez defiende que la ley de vivienda respetará la propiedad privada y pide al PP que le dé una oportunidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que la futura ley de vivienda que impulsará el Gobierno será "comprometida en lo social" y "responsable y equilibrada" desde el punto de vista del respeto a la propiedad privada, y ha instado al PP a darle una "oportunidad" y construir en torno a esta norma un "acuerdo de Estado" para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa que ha ofrecido en Eslovenia tras la cumbre UE-Balcanes, al ser preguntado por el rechazo frontal a esta ley que ya ha avanzado el líder del PP, Pablo Casado, quien ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional y no la aplicará en las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que gobiernan.

"Me gustaría que se lo pensaran dos veces aquellos que ya han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero si no conocen el texto, no le han dado ni una oportunidad a la tramitación parlamentaria para poder presentar enmiendas", ha afirmado.

