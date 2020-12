Sánchez defiende que el Gobierno afrontó la pandemia con "transparencia" y "autoridad científica"

Se ha pronunciando así cinco días después de que Transparencia pidiera a Sanidad difundir los nombres del comité de expertos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que el estallido de la pandemia del coronavirus se afrontó con las convicciones de "transparencia" y "autoridad científica", precisamente cinco días después de que el del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ordenaRA al Ministerio de Sanidad a dar a conocer los nombres del comité de expertos encargado de asesorar al Ejecutivo en la gestión de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno no ha hecho pública de momento esa información, y ha asegurado que está estudiando la resolución. No obstante, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha vuelto a argumentar este viernes que la difusión de esos nombres podría chocar con la Ley de Protección de Datos, y ha dejado claro que van a proteger en todo momento la privacidad de los funcionarios, que no representan un papel político.

Aunque Sánchez no ha hecho referencia concreta a esta cuestión, durante la comparecencia que ha ofrecido en Cantabria tras reunirse con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, sí ha querido dedicar parte de su intervención a defender que el Gobierno actuó con "transparencia" y siguiendo las indicaciones de las autoridades científicas.

"Nos quedan muchos meses duros por delante pero tenemos un rumbo claro y vamos a seguir actuando con la misma humildad y convicción respecto a tres pilares de coherencia democrática: el saber de nuestros expertos, que quiero reivindicarlo, el resto a las instituciones y la cogobernanza, y la confianza en la comunidad global", ha enfatizado después.

TRANSPARENCIA VS PROTECCIÓN DE DATOS

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido recientemente al Ministerio de Sanidad que dé a conocer los nombres del comité de expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus.

Según este órgano, al dar esa información no se vulnería el derecho a la protección de datos sino que se favorecería el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes", según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.

El CTBG se ha posicionado así a favor de un abogado que el mismo 6 de mayo en el que Simón se negó en rueda de prensa a hacer pública la composición del citado comité de expertos pidió al Ministerio de Sanidad que le informara sobre el número de personas que lo integraban y que las identificara con nombres y apellidos.

En concreto, el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone fin a la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.

Calvo no ha avanzado este viernes si el Gobierno va a recurrir el dictamen, y se ha limitado a afirmar que van a dar una respuesta en el plazo que se les ha dado. Eso sí, en la entrevista que ha ofrecido en RNE ha insistido en que existe un choque normativo entre la transparencia y la protección de datos, al entender que los expertos no son asesores puntuales, sino funcionarios de la administración general del Estado.

"Aquí estamos confundiendo expertos que puedan asesorar en un momento de cualquier materia con expertos fijos que asesoran al Gobierno", ha señalado, al tiempo que ha vuelto a defender que el comité de expertos "existe", y está compuesto por funcionarios que tienen derecho a preservar su identidad. "Aquí hay un malentendido continuo. Estamos estudiando la resolución, este Gobierno cumple con la transparencia continuamente", ha recalcado.