Sánchez defiende para Cataluña la misma receta que para el resto de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que el programa electoral del PSOE no incluya un plan específico para solucionar el problema con el independentismo en Cataluña porque "la receta" para este territorio es la misma que ha de aplicarse en el resto de España.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado que las propuestas sociales que incluye ese programa están pensadas para todos los españoles, también para los catalanes.

Sánchez ha expresado con rotundidad que "no va a haber independencia" en Cataluña, cuyo verdadero problema es de "convivencia". Y este problema sólo se puede afrontar desde dos perspectivas: o continuando en la confrontación o encontrando una solución desde la legalidad, como proponen los socialistas, ha señalado.

En este sentido, ha puesto en valor la política que ha desarrollado su Gobierno en estos 10 meses de gobierno, que se ha caracterizado por su "vocación de diálogo respetando los márgenes de la Constitución". Pero la independencia, ha insistido, no es posible. "No es no", ha dicho recuperando el lema de su oposición a la investidura de Mariano Rajoy.

A los independentistas, Sánchez les ha emplazado a que den la cara y reconozcan ante sus seguidores que les engañaron al hacerles creer que la independencia era posible.

LA INDEPENDENCIA NO ES POSIBLE

En opinión de Sánchez, la independencia no sólo no es posible porque no esté prevista en la Constitución, sino porque "los catalanes no quieren la independencia", como ha quedado demostrado en las sucesivas votaciones que han realizado desde 2014, en las que el independentismo no ha alcanzado una mayoría social.

"Eso no significa --ha precisado-- que Cataluña está a gusto con el autogobierno que tiene". Por eso los socialistas defienden una reforma de su Estatuto, dentro de la legalidad, que pueda mejorar ese autogobierno.

Sánchez no ha querido responder a la pregunta de si estaría dispuesto a aprobar indultos para los dirigentes del 'procés' en caso de que sean condenados. "Cuando conozcamos la sentencia responderé a esa pregunta", ha dicho después de alabar el trabajo de jueces y fiscales en el caso que juzga el 'procés' y que, en opinión de Sánchez, está demostrando que es "falso" el cuestionamiento que hace el independentismo acerca de las garantías del sistema judicial español.