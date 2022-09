Sánchez defiende el impuesto a los más ricos: "Para un reparto equitativo de las cargas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aboga por reformas fiscales destinadas a que haya una "redistribución del esfuerzo" entre que aquellos que más tienen para que contribuyan a financiar "lo que es de todos", el estado del bienestar, y haya un "reparto equitativo" de cargas.

Sánchez ha señalado que, en estos momentos de crisis muy compleja y con la guerra a las puertas de Europa como telón de fondo, casi nadie duda de cuál debe ser la respuesta, que debe ser muy diferente a la de hace una década.

Así, ha hecho hincapié en que, donde antes hubo rescate bancario, esta vez los Gobiernos de Europa se están planteando un gravamen extraordinario a las grandes corporaciones, las entidades financieras o las grandes energéticas, dentro de una redistribución del esfuerzo.

Ha afirmado que donde hubo una subidas indiscriminadas del IVA, ahora hay un "reparto equitativo de cargas" para que la clase media y trabajadora no vuelva a ser la sacrificada, y donde hubo "insolidaridad y división norte-sur", hoy se ha forjado una respuesta conjunta en Europa con el suministro de la vacuna contra la covid.

"Donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte", ha insistido Sánchez.

Feijóo le recuerda que el objetivo es crear riqueza no pobreza

Las palabras del presidente del Gobierno han tenido respuesta en el líder del principal partido de la oposición. Alberto Núñez Feijóo ha recordado a Pedro Sánchez que "el objetivo de un gobierno no es disminuir el número de personas con salarios altos, es disminuir el número de personas con salarios bajos. El objetivo de un gobierno no es acabar con la riqueza es acabar con la pobreza y si no, te confundes de objetivos y al final no lideras nada".

Además, el presidente del PP ha destacado que las empresas deben ser claves para la recuperación económica y ha advertido de que no es inteligente criminalizarlas. "No conozco ningún país que le vaya bien si a sus empresas no les va bien", ha dicho Feijóo en la inauguración del foro anual Talent, que reúne en Madrid a líderes empresariales, políticos y sociales para impulsar proyectos de talento.

Ha incidido en la necesidad de generar riqueza para distribuirla y alcanzar cuotas de bienestar elevadas y ha recalcado que "lo que hay que perseguir es la eliminación de la pobreza". No obstante, ha subrayado que "por supuesto, que las empresas tienen que arrimar el hombro", pero ha precisado que es a través de los sistema fiscales como se reparte la riqueza de un país.

En su opinión, la situación económica de España es "compleja" y "grave" y toda la política económica de España debería estar destinada a bajar la inflación, que está deteriorando a las compañías, haciendo perder competitividad a las empresas y ahogando a los hogares.