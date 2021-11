Dos años de Gobierno de Sánchez con Podemos: adioses sonados, indultos y precios por las nubes

Tal día como hoy pero de hace dos años, Pedro Sánchez, el presidente que aseguró tajantemente que no podría dormir con Pablo Iglesias en su Gobierno nombraba a Pablo Iglesias vicepresidente en el Ejecutivo. Aquella cita con las urnas, el 10 de noviembre de 2019 arrojaba un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el primer gobierno central de coalición en la historia democrática moderna española, algo que no tenía lugar desde la Segunda República y el primer Ejecutivo integrado por ministros del Partido Comunista desde ese mismo periodo.

El presidente Sánchez llega hoy al ecuador de la legislatura pendiente de confirmar la aprobación de unos nuevos presupuestos, con mensajes de optimismo sobre la recuperación económica y convencido de que pese a todas las desaveniencias, su alianza con Unidas Podemos resistirá hasta 2023.

Parece que llevara en Moncloa toda la vida, porque él solito ha sido las siete plagas bíblicas juntas y alguna más

Dos años en los que Carlos "empezó a hacer lo que a él más le gusta: demostrar que había mentido en todo lo anterior", recordaba Carlos Herrera en su monólogo de este miércoles. "Lo bueno de que haga dos años que ganó las elecciones es que ya nos hemos quitado la mitad; pero lo malo es que quedan dos años más y éste en dos años puede montar la intemerata. Parece que llevara en Moncloa toda la vida, porque él solito ha sido las siete plagas bíblicas juntas y alguna más".

"La legislatura comenzó con un pacto vergonzoso, pero fue darle como una escopeta a un mono y además todos los cartuchos que necesite para disparar a lo loco y el mono ha disparado, claro que ha disparado. Y el balance provisional de víctimas del sanchismo en solo dos años es tremendo. En lo económico: paro, deuda, déficit, inflación, impuestos, más impuestos, otros impuestos, muchos impuestos y de vez en cuando paguitas. En lo político: división, revanchismo, trincheras, odio ideológico. En lo social: ingeniería social con las leyes más 'orwellianas' desde el 78, la ‘lolailo’ la Ley de Educación de Celaá, la’ cucútrans’ de la pequeña de las azúcar Montero y la memoria hemipléjica de la señora Calvo que ya no está. En lo democrático, asalto a la separación de poderes, criminalización de la alternativa, mordaza al Parlamento, desprecio al Tribunal Constitucional. Es decir, por resumir el abismo entre lo que Sánchez ha hecho y lo que debería haber hecho; yo me quedo con una imagen; le ha dedicado más tiempo, mucho más tiempo, más afecto, más recursos, más concesiones a Otegi y a Henri Parot que a Mari Mar Blanco y Consuelo Ordóñez. Es decir, entre lo bueno y lo peor Sánchez, siempre ha elegido lo peor", completaba el comunicador.

Vídeo









PRIMER GOBIERNO DE COALICIÓN

La legislatura alumbró el primer Gobierno de coalición de la actual etapa democrática, y a pesar de los roces entre los socios a cuenta de la reforma laboral o de muchas otras cuestiones, el pacto ha sobrevivido, aunque parece que Sánchez no tiene duda de que seguirá en vigor hasta que convoque unos nuevos comicios. Y lo hará, afirma repetidamente, cuando toca, a finales de 2023 y coincidiendo con la presidencia semestral española de la Unión Europea.

Hasta entonces, Sánchez confía en poder dar un giro a las encuestas que vaticinan un escenario con el PP al alza, y que otras circunstancias como la polémica pública de este partido en Madrid soplen también a favor de las aspiraciones de Sánchez.

EL 'SUEÑO' CON PODEMOS

Con Pablo Iglesias ya como parte del pasado del Gobierno de coalición, no hay duda en el lado socialista de que la vicepresidenta Yolanda Díaz va a seguir intentando capitalizar iniciativas "de relumbrón" y les va a culpar de resistirse a ir más allá en algunas de ellas.

"Pero eso está asumido", aseguran las fuentes antes de recordar que hasta ahora todos los roces se han ido puliendo y reconocer que conforme se acerquen las elecciones "el camino puede ser más tortuoso, pero se recorrerá hasta el final".

RENOVACIÓN DE GABINETE; EL ADIÓS A SU HOMBRE DE CONFIANZA

Sánchez afronta la segunda mitad de mandato tras una drástica renovación de su Gabinete en la que apeó a pesos pesados como Carmen Calvo y José Luis Ábalos, y a colaboradores de su total confianza como Iván Redondo.

Su sustitución por Óscar López fue uno de los movimientos que contribuyó a cerrar heridas y lograr la unidad socialista, un objetivo que marcó el 40 Congreso Federal del partido.

INDULTOS A LOS PRESOS DEL 'PROCÉS'

SI algo pone a prueba la estabilidad y solidez del Gobierno son los nuevos presupuestos, que, en medio de las dudas sobre el cumplimiento de las previsiones económicas, están en tramitación parlamentaria y para los que esperan de nuevo el apoyo de formaciones como el PNV y ERC.

La interlocución con Esquerra se vio allanada por una de las decisiones más polémicas de Sánchez en esta mitad de legislatura: el indulto a los líderes independentistas del procés.

El Govern, con Pere Aragonès a la cabeza, sigue manteniendo su discurso en favor del referéndum, la amnistía y la independencia, pero al mismo tiempo participa en una mesa de diálogo con Moncloa.

ENERGÍA DISPARADA Y REFORMA LABORAL

Pendiente queda la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de haber conseguido un acuerdo para hacerla posible en otros cuatro órganos constitucionales. Es una de las tareas pendientes para un periodo que se abre con los precios de la energía disparados, la derogación de la Reforma Laboral que resultó tal útil en la pandemia, una alta inflación, un nuevo roce entre los socios de coalición por la ley sanitaria o el debate abierto sobre la sostenibilidad de las pensiones y las imágenes del volcán de La Palma aún activo.

LA PALMA Y LAS MORGUES

Hasta La Palma se ha desplazado hasta en seis ocasiones Pedro Sánchez "¿Y por qué Sánchez no tiene problema en visitar la isla y no se le vio el pelo por los hospitales, por las morgues, por ninguna parte durante la pandemia?", se preguntaba Carlos Herrera en uno de sus monólogos en 'Herrera en COPE'. "Porque sabe que esto del volcán no se le puede culpar a él, no tiene la culpa tampoco de que hubiera venido el bicho desde Wuhan, pero sí es cierto que a los hospitales no acudía porque en el fondo sabe que su gestión de los primeros meses de la pandemia fue absolutamente negligente, además del desprecio a los miles de fallecidos que no contabilizó en las listas oficiales", explicaba el comunicador.

OSCURANTISMO EN EL REPARTO DE LOS FONDOS EUROPEOS; ASÍ HACEN BALANCE LOS MEDIOS

En el ecuador de su mandato, los medios de comunicación han dedidacado algunas páginas también a hacer balance de su gestión. Es el caso del diario El Mundo quecomenta que a día de hoy tenemos un gobierno que practica el oscurantismo en el reparto de los fondos europeos, que axfisia a las regiones en las que gobierna la oposición, con especial fijación en Madrid y que premia a quienes quieren romper el estado, con las cesiones a los nacioanlistas a cambio de su sí a los presupuestos.

En El País, subraya que la batalla para reorganizar las fuerzas a la izquierda del PSOE no ha hecho más que comenzar. Hoy cuenta que Iñigo Errejón suaviza su reticencia a la plataforma de Yolanda Díaz que se presenta este próximo sábado en Valencia.

Dos años en los que el equilibrios de fuerzas en la oposición también han cambiado. ABC destaca por ejemplo se fija en que el mal resultado de Albert Rivera en aquellas elecciones aceleró el declive de los naranjas. Dos años después Ciudadanos ha perdido la mitad de sus afiliados y de sus diputados en los parlamentos autonómicos.

Desde Moncloa se asegura que una agitada actividad será su constante hasta las nuevas elecciones generales y que la legislatura se va a agotar.