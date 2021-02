Sánchez usa la Moncloa para presionar al PP por el CGPJ: "¿Lo bloquearán hasta que ganen las elecciones?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al PP en una rueda de prensa improvisada en Moncloa que "recapacite" en su actitud de mantener "vetos" a candidatos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha reprochado que vuelva a un bloqueo que "no se entiende" después de haber logrado un pacto sobre RTVE.

Sánchez ha apuntado que "hace falta más coraje para el acuerdo que para el enfrentamiento" y ha considerado que si es "imprescindible" un pacto para el CGPJ, lo es más en un momento en que la sociedad está "exhausta" por los estragos causados por la pandemia.

El jefe del Ejecutivo apuesta así no solo por renovar el órgano de gobierno de los jueces, sino también el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, los otros órganos constitucionales también pendientes de renovación desde hace años.

Y ha hecho hincapié en que el Gobierno ha sido "flexible" en las negociaciones; ha asegurado que ha planteado "alternativas" y que, a diferencia del PP, no ha planteado "ningún veto" demostrando que es posible el consenso al renunciar a sus posiciones iniciales, como ya ha sucedido con el Consejo de Administración de RTVE.

Aunque Sánchez no ha confirmado expresamente que los vetados por el PP hayan sido los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell sí ha recalcado que la "voluntad de acuerdo" debe prevalecer sobre los nombres y ha rechazado que se puedan "plantear dudas sobre la reputación y acreditación profesional de una u otra persona".

Es más, ha defendido el "currículum acreditado" de quienes "han hecho su trabajo como jueces", para recalcar su emplazamiento al PP, que ha repetido varias veces durante su comparecencia, a que "abandone el bloqueo", rectifique y vuelva a la senda del diálogo.

En este sentido, ha admitido que con el acuerdo sobre RTVE de comienzos de semana con el PP él mismo pensaba que este partido había optado por la "moderación, el acuerdo, el diálogo y el pacto", pese a lo cual, al terminar la semana, se ha visto "todo lo contrario", es decir, "a un PP que unos días dice una cosa y otros hace la contraria".

Argumento que también ha reiterado al comparar la "voluntad de acuerdo, el no veto y el no bloqueo" que facilitó el consenso para renovar la corporación pública con lo sucedido con el CGPJ, en un retroceso de dos años y medio, que es el tiempo que lleva paralizada la renovación de los órganos constitucionales. Ese bloqueo, ha aseverado igualmente, "no se entiende" porque "no puede ser" que "los días pares" el PP camine por el acuerdo y "los impares" por lo contrario.

Pedro Sánchez no ha revelado qué pasos dará a partir de ahora para tratar de reconducir la situación, pero sí ha confirmado que en el ámbito parlamentario él defiende continuar con la reforma que plantea limitar las competencias del CGPJ cuando, como sucede ahora, está en funciones, en materias como los nombramientos.