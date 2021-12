Sánchez culpa a Casado de que no haya avance alguno para renovar el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha responsabilizado al líder del PP, Pablo Casado, de que no haya avance alguno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una actitud que supone un "incumplimiento flagrante" de la Constitución.

Sánchez y Casado han coincidido y se han saludado en el acto organizado por el Congreso con motivo del Día de la Constitución, una jornada en la que tanto desde el Gobierno como desde el Partido Popular se ha evidenciado que las conversaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces están estancadas.

El jefe del Ejecutivo, en una conversación informal con periodistas, ha insistido en la necesidad de esa renovación y ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a ello de forma inmediata.

"Pero dos no bailan si uno no quiere", ha precisado Sánchez, quien ha aseverado que el problema para lograr un acuerdo está en la oposición, no en el Ejecutivo.

Como prueba de que es el PP el responsable del bloqueo, ha recordado que este partido se abrió a renovar otros cuatro órganos constitucionales y en pocas horas fue posible el pacto.

Sánchez ha instado al Partido Popular a actuar de la misma forma con el CGPJ porque le preocupa que se esté normalizando un "incumplimiento flagrante" de la Constitución.

Además, ha insistido en sus críticas al PP de que debe cumplir todos los artículos del texto constitucional, no sólo los que le interese, y ha considerado que ante una situación de crisis como la provocada por la pandemia es bueno que las instituciones sean renovadas cuando corresponde.

El presidente del Gobierno ha confirmado que no ha mantenido últimamente contacto alguno con Casado para tratar de impulsar esa renovación.

Por su parte, fuentes del PP han asegurado que el acuerdo no va a llegar antes de fin de año y que sería posible próximamente pero sólo si el Gobierno cumple su exigencia de que se reforme la ley del Poder Judicial.

"Si no, ya se hará la renovación cuando lleguemos al Gobierno y hagamos esa reforma", han recalcado.

Ante esa exigencia, fuentes del Ejecutivo han reiterado también su posición, que pasa por hacer la renovación pendiente con la ley actual.

Por su parte, la ministra de Justicia, Pilar Llop, en otra conversación con los periodistas, ha dicho que ambas partes siguen hablando y ha insistido igualmente en la necesidad de cumplir con la Constitución.

De la misma forma y ante la propuesta del PP de reformar la ley para que sean los jueces los que elijan a los jueces, ha reiterado que eso ya ocurre en la actualidad.

Con motivo del acto del Congreso ha habido un encuentro en las dependencias de la cámara entre su presidenta, Meritxell Batet, Sánchez, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el del CGPJ, Carlos Lesmes.

El presidente del Gobierno se ha referido también en su charla con los informadores a las negociaciones sobre la reforma laboral para asegurar que se sigue trabajando para lograr un acuerdo que espera que incluya a todos los agentes sociales.