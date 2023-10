Sánchez critica al PP que diga que ganó las elecciones y quiera repetirlas: "Peor que perder es estar perdido"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Confía en repetir el Gobierno progresista e insiste en la "complejidad" de las negociaciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afeado al PP que presuma de haber ganado las elecciones generales y ahora quiera repetirlas al no tener mayoría para gobernar. "Perdieron y lo saben, pero peor que perder es estar perdido", ha recalcado.

Sánchez ha sostenido en un mitin socialista en Mérida que los de Alberto Núñez Feijóo están "perdidos" y "no asumen" el resultado de las urnas: "No deja de ser curioso que han proclamado desde el pasado 23 de julio que ganaron las elecciones y quieren repetirlas. Bueno, no hay más que ver la cara que se les quedó".

En su opinión, es contradictorio sacar pecho de victoria electoral y convocar a la vez manifestaciones. Así, ha recordado que en la reunión que mantuvo con Feijóo este lunes en el marco de la ronda de contactos para su investidura afeó al líder del PP que estaba "calentando la calle" para el desfile de la Fiesta Nacional, "como así sucedió", según ha lamentado.

Tras los pitos y gritos que escuchó durante el 12 de octubre, Sánchez ha señalado que deja "el insulto, el ruido y las descalificaciones" a la derecha, porque "cuanto más insultan más pequeños se hacen".

RECLAMA CALMA, SENSATEZ Y RESPETO

En este sentido, el líder socialista ha demandado a la oposición "calma, sensatez y respeto", afeando que alerten de que con el PSOE en el Gobierno vaya a romperse España, puesto que lo que al final ha pasado --ha dicho-- es que "se ha roto la derecha en dos, en PP y Vox".

"Y desde entonces, lo que ha ocurrido es que han entrado en una competición de a ver quién grita más y más fuerte, a ver quién le dice más gorda, a ver quién pinta de un futuro mucho más negro", ha criticado.

Para Sánchez, el "drama" de la política española es que la aparición de Vox ha "parasitado" a la derecha, dando pie a gobiernos de coalición en comunidades y ayuntamientos con el beneplácito del PP que representan una "involución", porque ponen en "peligro" la igualdad entre hombres y mujeres o "amenazan" el diálogo social que ha permitido revalorizar las pensiones conforme al IPC, subir el salario mínimo interprofesional y aprobar una reforma laboral.

CONVIVENCIA DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a eso, el jefe del Ejecutivo en funciones se ha comprometido a seguir trabajando para que haya un gobierno que haga políticas progresistas y apueste por "la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución Española".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ha destacado que tiene muchas ganas de revalidar el Ejecutivo progresista y ha confiado en lograrlo, si bien ha vuelto a admitir la "complejidad" de las negociaciones con los demás partidos, defendiendo que el resultado del 23 de julio evidencia que el país "solamente" lo puede gobernar el PSOE como partido que reconoce la pluralidad política y la diversidad territorial.

"Por tanto, hasta que vuelvan las elecciones, que será dentro, espero, de cuatro años porque tengamos un Gobierno progresista, al PP le tocará estar en la oposición. Tendrá que resolver su elefante en la habitación, que se llama la ultraderecha, Vox", ha concluido.

---------------------

Contenido multimedia:

Vídeo: Sanchez sobre Vox: "ha parasitado a la derecha española"

Duración: 06:48

Url: https://www.europapress.tv/auth?v=807905&p=1&t=eyJuYW1laWQiOiI1MzgxIiwiZXhwIjoxNjk3NDU5NTcxLCJpc3MiOiJFbnZpb05vdGljaWFzIiwiYXVkIjoid3d3LmV1cm9wYXByZXNzLnR2In0.U7OMjBlmOCEZGxvgrGQyah5XDL6EuaI1foszUGpG_9Q

---------------------