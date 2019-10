Sánchez rechaza el “apoyo” que proponen Casado, Rivera y Abascal en Cataluña

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado las propuestas que han hecho Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal para solucionar los conflictos generados en Cataluña por los independentistas tras la sentencia del 'procés'.

"Si este es el apoyo que nos quieren dar mejor que no nos lo den. Si Rajoy fue una fábrica de hacer independentistas en Cataluña, estos tres son una factoría de independentistas", ha señalado este domingo Sánchez durante un acto del PSOE en A Coruña.

En concreto, el líder socialista ha asegurado que Rivera "soluciona cualquier problema" con el 155; que Casado hizo "algo peor" al decir que una legislación penitenciaria como la de Cataluña "es propia de narcoestados o de dictaduras"; y que Abacal "les gana a todos" al pedir el Estado de Excepción para arreglar el problema.

Por ello, ha destacado que Carles Puigdemont y Quim Torra "se frotan las manos con estos tres al frente del Gobierno". "El independentismo dice que ellos son Cataluña, pero afortunadamente es mucho más grande. La ultraderecha dice que España es suya y sólo suya, pero afortunadamente España es mucho más grande", ha sentenciado.

Sobre la solución al conflicto catalán, Sánchez ha subrayado que "siempre" dirán lo mismo, "primero ley y luego diálogo", porque, en su opinión, "no puede haber diálogo fuera de la ley". Así, ha añadido que hay un "problema democrático" porque los independentistas "no respetan la ley", aunque la sociedad catalana "ha dicho 20 veces que no quiere la independencia".

NUEVO LEMA

Sánchez, presentará mañana, lunes, la campaña electoral de los socialistas para el 10N y un nuevo lema: "Ahora, sí", dando un paso más en el eslogan de precampaña "Ahora Gobierno, Ahora España".

El acto de este lunes, en el que intervendrá solo el secretario general y presidente en funciones, tiene lugar un mes después de que Sánchez presentase en el madrileño espacio Próxima Estación, la precampaña electoral que ha estado jalonada de múltiples actos por todo el territorio y con especial atención a los enclaves de la denominada España vaciada.

Con el lanzamiento del nuevo lema y la agenda de la campaña, que en esta ocasión será más corta que lo habitual (sólo una semana), Sánchez arrancará oficialmente la campaña el 31 de octubre con un acto en Sevilla.

Aunque, previsiblemente, será mañana cuando Ferraz publique el calendario de actos, fuentes socialistas han confirmado que Barcelona se baraja como enclave favorito para el gran mitin de cierre, el 8 de noviembre.

No obstante, y según esas fuentes, Ferraz estudia compartir el cierre de campaña con un acto electoral en Madrid siguiendo la tendencia histórica de los socialistas de cerrar en dos ciudades.

De esta manera, Sánchez hace un guiño a Barcelona, dándole un espacio preferente en los actos en un momento en el que las relaciones entre Gobierno y Generalitat atraviesan una fase crítica.

En las elecciones del pasado 28 de abril, Sánchez abrió también la campaña en la provincia de Sevilla, concretamente en el municipio de Dos Hermanas y la cerró en Valencia, comunidad que también afrontaba elecciones autonómicas, aunque tuvo un acto vespertino en Madrid.