Sánchez critica la ausencia de Feijóo en RTVE: "Le da vergüenza aparecer junto a Abascal"

(Actualiza la noticia NA3395 con declaraciones de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz)

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha criticado la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el debate de RTVE porque "le avergüenza" estar junto al líder de Vox, Santiago Abascal, aunque comparta sus políticas.

En el bloque del debate sobre los pactos tras las elecciones del 23J, Sánchez ha dejado claro que si puede gobernará con "la señora Díaz" y ha arremetido contra "lo que hay enfrente", en referencia al PP y Vox juntos.

"Sucede algo curioso que es que falta el señor Feijóo y habrá telespectadores que se pregunten por qué falta. Y falta porque no se puede hacer cargo de su montaña de mentiras, pero es que da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal", ha alertado.

Ha sido de las pocas ocasiones en las que Sánchez se ha referido directamente al líder del PP y tras incidir en que Feijóo no se avergüenza de las políticas de Vox "que asume", ni de sus gobiernos firmado en comunidades autónomas, ha insistido en que "al señor Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal".

"No hablaré yo de él que no puede defenderse", le ha respondido el presidente de Vox tras recriminarle que "están queriendo hacer un a coalición que no existe".

Por contra, ha recordado que Feijóo ofreció en el anterior cara a cara un acuerdo a Sánchez para que gobierne la lista más votada, así como cinco pactos de Estado.

También ha criticasdo la ausencia de Feijóo la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, que ha planteado un pacto de Estado para que "nunca más" pueda darse "un debate en la televisión pública en el que un candidato que aspira a ser presidente del Gobierno no esté presente" aunque Feijóo haya tenido "un altavoz" en Abascal.

Díaz ha dejado clara su predisposición a pactar con el PSOE. "Yo voy a gobernar con Pedro Sánchez para seguir ganando derechos", ha señalado, reivindicando que con Unidas Podemos en el Ejecutivo se han acometido "políticas que nunca se habían hecho en España".

"La alternativa es que el señor Abascal sea el vicepresidente de Feijóo y que sigan haciéndonos retroceder o ir a un país que no existe".