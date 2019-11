Sánchez creará una vicepresidencia económica con Calviño al frente

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que si es reelegido al frente de La Moncloa, creará una vicepresidencia económica en la que situará a la actual ministra de Economía, Nadia Calviño.

Sánchez ha desvelado esta medida en el debate televisado entre los cinco principales candidatos a las elecciones del 10 de noviembre organizado por la Academia de Televisión, en el que se ha comprometido a crear un ministerio contra la despoblación y derogar la reforma laboral.

La discusión sobre la política económica ha llevado al presidente del PP, Pablo Casado, a acusar a Sánchez de actuar como José Luis Rodríguez Zapatero al pretender "ocultar la crisis para ganar las elecciones" y de acordar con el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, una amplia subida de impuestos.

"El socialismo siempre trae la crisis. Si los españoles votan al PSOE, tienen que coger un sobre con la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico, que es lo que le va a costar la subida de impuestos pactada por Sánchez e Iglesias", ha advertido Casado.

Para el líder del PP, crear una vicepresidencia económica no es la solución para combatir la amenaza de recesión, sino bajar los impuestos -700 euros al año por persona- y suprimir los de sucesiones y patrimonio, una medida compartida con Cs y Vox.

"Para que los españoles mantengan el empleo, Sánchez tiene que perder el suyo", ha apremiado Casado.

El candidato del PSOE ha replicado que la economía española cuenta con "pilares sólidos" y ha garantizado que si sigue gobernando, actuará con "rigor, disciplina fiscal y compromiso social".

"No recortaremos en el estado del bienestar", ha garantizado el líder del PSOE antes de anunciar que Calviño sería su vicepresidenta económica.

También ha anunciado que creará un ministerio contra la despoblación y seguirá revalorizando las pensiones y el salario mínimo.

Sánchez se ha comprometido igualmente a derogar la reforma laboral, una promesa que Iglesias le ha emplazado a llevar a la práctica con un ejecutivo de coalición.

El dirigente de UP ha exigido combatir a las grandes empresas y patrimonios, a los que han acusado de ser "los que expolian a los españoles, los que roban y los que destruyen el estado del bienestar".

Ante el actual escenario de desaceleración, Iglesias ha subrayado que los recortes tienen que hacerse "por arriba", al recordar que la Constitución tiene medios para amparar a los más desfavorecidos.

"Frente a la crisis, la Constitución, que no puede ser un adoquín para arrojar al rival político, sino una caja de herramientas para proteger a la gente", ha recomendado el líder de la formación morada, quien ha defendido intervenir el mercado del alquiler y recuperar los 60.000 millones que se dio a la banca en la crisis.

Rivera ha compartido con Casado la bajada de impuestos y la eliminación de los de sucesiones y patrimonio, pero ha enfatizado que "la verdadera revolución fiscal" es suprimir "el impuesto de la corrupción del bipartidismo".

"Cada español ha pagado 1.000 euros por la corrupción de 40 años de PP y PSOE", se ha quejado Rivera, comentario que ha provocado la reacción de Casado.

"De corrupción, no me da ninguna lección. He ganado unas primarias para acabar con la corrupción. El primero que haga algo mal, se va a su casa", ha remarcado el presidente del PP.

Tras definirse como "el presidente de las familias", Rivera ha urgido a poner en marcha medidas a favor de la natalidad y la conciliación.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alertado de que los españoles tendrán que elegir "o autonomías o pensiones", al denunciar que el elevado gasto que generan las comunidades y "la inmigración ilegal subvencionada".

Abascal ha rechazado los "parches coyunturales" que proponen el resto de partidos y ha propuesto acabar con la sanidad universal de los inmigrantes irregulares.

Rivera ha echado en cara al dirigente de Vox querer acabar con el modelo autonómico después de haber cobrado más de 300.000 euros durante el tiempo que estuvo en un "chiringuito del PP" en la Comunidad de Madrid.