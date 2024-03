Sánchez considera que ya no hay "excusas" para que Ayuso no dimita y Feijóo no se lo exija

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que después de que una jueza haya citado como investigado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ya no hay argumentos para que la presidenta de la Comunidad de Madrid no dimita ni "excusas" para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le exija esa dimisión.



La nueva petición a Feijóo para que exija esa dimisión la ha hecho Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la reunión del Consejo Europeo celebrado en Bruselas después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid haya adoptado esa decisión sobre Alberto González Amador y otras cuatro personas más tras admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía.



El jefe del Ejecutivo ha lamentado la oposición "destructiva" que cree que está haciendo el Partido Popular y ha ligado el "ruido" de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid con el silencio de Feijóo sobre Ayuso.