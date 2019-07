Sánchez confirma su veto a Iglesias y no volverá a ofrecerle una coalición

SÁNCHEZ INVESTIDURA (Resumen)

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha confirmado su veto a la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno y le ha advertido de que si la investidura resulta fallida porque Unidas Podemos vota no o se abstiene, no le volverá a ofrecer un Ejecutivo de coalición con la entrada de miembros de ese partido.,"Después no habrá ninguna oferta", ha sentenciado Sánchez en una entrevista en la Sexta en la que ha defendido una y otra vez que "no se dan las condiciones" para que el