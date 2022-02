Sánchez condena la agresión de Rusia a Ucrania y asegura que está en contacto con los aliados de UE y OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado este jueves la agresión de Rusia a Ucrania y ha asegurado que permanece en "estrecho" contacto con los socios de la Unión Europea y OTAN para coordinar la respuesta.

Así lo ha trasladado el líder del Ejecutivo en un mensaje que ha publicado en su perfil en la red social Twitter después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, haya anunciado este jueves "una operación militar" en la región del Donbás tras la solicitud de ayuda militar por parte de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

Sánchez también ha enviado la solidaridad de España con el Gobierno y el pueblo ucraniano. "El Gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano", ha escrito.

"Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y OTAN para coordinar nuestra respuesta", ha concluido la citada publicación.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter en la que ha asegurado que el ataque de Rusia a Ucrania es una violación de la ley internacional. "Condenamos esta agresión y pedimos que finalice".

The unjustifiable Russian attack on Ukraine is a blatant violation of international law.



We condemn this aggression and call for its cessation. Spain is coordinating a response with EU partners and @NATO allies.



Our solidarity with the government and people of Ukraine