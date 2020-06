Sánchez comprometerá 10 millones más a la campaña contra el coronavirus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este sábado en una nueva conferencia de donantes organizada por la Comisión Europea como parte de la campaña "Global Goal: Unite for Europe" para recaudar fondos para acelerar la lucha contra el coronavirus, en la que anunciará la donación de 10 millones de euros más.

La conferencia de donantes tiene como objetivo financiar el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus y, además de con Sánchez, contará con la participación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres; el presidente francés, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel; el primer ministro británico, Boris Johnson, y su homóloga noruega, Erna Solberg, entre otros.

La reunión estará seguida por un concierto virtual en el que participarán Shakira, Cold Play, Miley Cyrus, Justin Bieber, Usher, Jennifer Hudson, J Balvin, Chloe x Halle, Yemi Alade, Christine and the Queens y la Filarmónica de Los Ángeles, entre otros artistas.

El evento, auspiciado por la organización Global Citizen, forma parte de la campaña "The Global Goal: Unite for our Future" y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la CE el pasado 4 de mayo, que lleva recaudados ya 9.844 millones de euros.

En aquella ocasión, España comprometió 125 millones de euros, a los que habrá que sumar la aportación de 10 millones adicionales que ofrecerá este sábado el presidente del Gobierno y que se canalizarán a través de una donación al Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) del Banco Mundial, con el objeto de garantizar la seguridad alimentaria en países golpeados por la pandemia.

Según ha precisado Moncloa por medio de un comunicado, desde el primer anuncio público de la iniciativa en abril, España ha estado en primera fila de la iniciativa Accelerator Covid19 Global Response, como uno de los 8 países colíderes del proyecto, junto a la Comisión Europea.

El objetivo de la iniciativa es acelerar la recaudación de fondos encaminados a incrementar la capacidad de diagnóstico, mejorar los tratamientos e investigar para encontrar una vacuna.

Una vez encontrada la vacuna, el objetivo es que la alianza de países prosiga su labor intentando facilitar a países menos avanzados económicamente el acceso a esa vacuna a un precio asequible y en condiciones de equidad.

El Accelerator no es una organización ni tiene personalidad jurídica, sino una agrupación voluntaria y de carácter flexible de actores estatales (como los colíderes: España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá, Japón y Noruega), organizaciones como la Alianza Mundial por las Vacunas (GAVI), y la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias (CEPI) y actores de la sociedad civil como la Fundación Bill y Melinda Gates.

El espectáculo podrá verse a través de RTVE, Canal+, entre otras plataformas, así como a través de Twitter, Facebook, Youtube y el portal de la Comisión Europea, y pondrá el broche final a la campaña de donaciones.EFE