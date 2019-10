Sánchez se compromete a culminar el Estatuto de Gernika la próxima legislatura, "necesite al PNV o no"

Asegura que su "obsesión es no echar gasolina al fuego" de Cataluña, ni atizar el conflicto territorial o usar el 155 como "bandera electoral"

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se compromete a culminar el Estatuto de Gernika durante la próxima legislatura, "necesite al PNV o no" para la estabilidad de su Ejecutivo. Además, ha asegurado que su "obsesión es no echar gasolina al fuego" de Cataluña, ni atizar "el conflicto territorial" o usar el 155 como "bandera electoral".

En una entrevista publicada por El Correo y El Diario Vasco, recogida por Europa Press, Sánchez ha manifestado que "la renovación del Estatuto puede ser una gran oportunidad, pero, para eso, hay que preservar los elementos de convivencia que se han construido a lo largo de estos años y, singularmente, tras la victoria de la democracia sobre ETA".

Tras señalar que el autogobierno en Euskadi "ha sido un modelo que se ha demostrado exitoso", ha señalado que seguirán en ese camino, aunque ha reconocido las "discrepancias" que mantienen con el PNV "respecto a la pluralidad", porque los jeltzales son "nacionalistas".

En este sentido, se ha referido a las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en la celebración del 'Alderdi Eguna', en las que afirmó que "los vascos no se van a sentir españoles ni por el forro".

El presidente del PSOE ha recordado que las encuestas apuntan a que "dos de cada tres vascos se sienten a la vez vascos y españoles". "Queremos representar a la sociedad vasca plural, que entiende que lo vasco y lo español no tienen por qué ser identidades antagónicas", ha subrayado.

"CONCIERTO POLÍTICO"

También ha aludido al 'Concierto Político' por el que aboga el Lehendakari, Iñigo Urkullu, para afirmar que le gustaría que le concretara a qué se refiere, porque ya existe "una relación bilateral que es constitucional a consecuencia del Estatuto y del Concierto con el Gobierno de Euskadi".

"La comisión mixta de transferencias ha acordado un calendario para los traspasos de las mismas. Tenemos un compromiso de materializarlas a lo largo de los próximos cuatro años y culminar así el Estatuto vasco, necesitemos o no al PNV", ha añadido.

A su juicio, el compromiso del PSOE "con la estabilidad al servicio de la ciudadanía vasca está acreditado". Asimismo, ha apuntado que, "en estas elecciones, la estabilidad para Euskadi la representa el PSOE". Mientras, ha subrayado que "el PNV ha sabido encontrar su espacio y el enfoque que dar a su participación en la política española", y ha asegurado que "su contribución a la estabilidad se le ha reconocido a ellos en público y en privado".

"Somos dos partidos centenarios que hemos sobrevivido a muchas inclemencias y nos conocemos muy bien desde hace años, somos gente sería que nos respetamos", ha aseverado.

ETA

Pedro Sánchez ha dicho, sobre el final de ETA, que no hay que "olvidar lo que fue el terrorismo y a las víctimas" de la banda. En este sentido, considera que una de las tareas que queda es "que la gente joven en Euskadi y en el conjunto de España conozca lo que sucedió y aprecie los valores de la libertad y la democracia democrática ante lo que fue el fanatismo terrorista para que no se repita nunca más".

El presidente del Gobierno en funciones ha asegurado que han sido "muy claros" en lo que respecta a presos de ETA. "Habrá que cumplir la Ley. Por parte de la derecha, que ha utilizado de forma irresponsable este tema, han sido las propias asociaciones de víctimas las que han pedido que no emplee este asunto para fines espurios", ha indicado.

Sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre que "arderán las parroquias como en el año 36" por la exhumación de los restos del dictador Franco, ha señalado que "es una gran victoria de la democracia española". "La memoria, la dignidad, la justicia y la reparación no reabren las heridas, las cierran; no debilitan la democracia, la engrandecen", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que "no deja de ser curioso el sistema político en España", con "liberales abrazados a la ultraderecha que vetan a la socialdemocracia". "No voy a entrar en esa deriva", ha asegurado.

CATALUÑA

Preguntado sobre si se dan las condiciones para aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional, ha apuntado que su responsabilidad es contemplar todos los escenarios y, sobre todo, centrarse "en los más negativos y preocupantes, si es que se dan finalmente".

"Actuaremos con tres principios: firmeza democrática, unidad entre partidos y proporcionalidad. Cuando se habla del artículo 155, de la Ley de Seguridad Nacional, son los independentistas con sus hechos los únicos que pueden aplicarlos. Pero cualquier tipo de acción debe ser proporcional", ha subrayado.

En este contexto, ha puesto de ejemplo a la vía emprendida en Euskadi, "ejemplo claro de una actitud constructiva, que concibe a la sociedad vasca como lo que es, plural y diversa". "El independentismo catalán se lo debería hacer mirar", ha remarcado.

El presidente del Ejecutivo en funciones se ha referido a la futura sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', y ha defendido su "buen hacer". "Espero que las instituciones catalanas garanticen la convivencia, la estabilidad y que todo transcurra por un cauce normal. "El Gobierno de España si se comete algún tipo de irresponsabilidad, asumirá su responsabilidad", ha advertido.

Ante el llamamiento de la Generalitat a la 'desobediencia civil' tras el fallo del Supremo, ha dicho que un gobernante no tiene que "caer en provocaciones". "Lo tengo muy presente, es mi obsesión. No soy un presidente que quiera echar gasolina al fuego ni tampoco atizar, como otros gobiernos, el conflicto territorial en España, ni usar el 155 como bandera electoral. Yo defiendo la ley y el diálogo, por este orden. No quiero utilizar el diálogo para forzar la ley, pero tampoco embarcarme en un diálogo sin ley, porque solo con la ley es posible el diálogo", ha concluido.