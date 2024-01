Sánchez : Competencias en migración corresponden a la Administración General del Estado

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez afirma que "las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado y al respecto pone en valor el pacto de migración y asilo firmado con Europa, "donde a lo que vamos precisamente no es a una centrifugación, sino una mayor coordinación de las políticas de migración".

En una entrevista concedida al diario El País, Sánchez enmarca las competencias en inmigración comprometidas con Junts en que las políticas de inmigración están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y hace referencia a que el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea es bastante claro pues "vamos hacia una política comunitaria".

España en materia de política migratoria es un ejemplo para Europa y en esa sentido "hemos aumentado los recursos económicos vinculados con todo lo que tiene que ver con el asilo y con el reasentamiento. Estamos teniendo una política migratoria humanista y esa es la intención, la voluntad del Gobierno de España", dice Pedro Sánchez.

Insiste asimismo en que esto "lo dice la Constitución, lo dice el Estatuto de autonomía de Cataluña y lo dice el pacto de migración y asilo que acabamos de firmar hace dos meses".

Ante la posible imagen de debilidad transmitida por el Gobierno el pasado miércoles en el Congreso durante la negociación de los decretos sometidos a aprobación, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez señala que "lo importante para los ciudadanos es lo que se aprueba. Lo que se jugaba en esa votación era la política económica del Gobierno".

El líder socialista dice en la entrevista que "tenemos que asumir la realidad, operar sobre ella y sacar adelante con humildad, con trabajo y con capacidad de diálogo políticas que son beneficiosas para la mayoría social".

Y afirma que "estamos haciendo algo muy importante para la convivencia: que partidos independentistas que antes de ayer se negaban a investir a un presidente del Gobierno español, o incluso a participar en la gobernabilidad del país, hoy lo están haciendo".

Cuestionado sobre si tiene la impresión de ser chantajeado, Sánchez asevera que "no" y añade que "lo que estamos haciendo es ser coherentes con el Título VIII de nuestra Constitución. Estamos en un Estado autonómico y tenemos que compartir competencias sobre políticas que nos afectan a todos, como la migratoria".

Con respecto a Cataluña señala que desde hace cinco años lo que hacemos "es caminar en una senda de superación de la crisis territorial más grave que hemos vivido en estos últimos 40 años. Y la alternativa que tenemos enfrente, la del Partido Popular y la de Vox, es un estado de excepción permanente, es el 155 permanente, o la ilegalización de partidos políticos".

"Eso sí que va en contra de los intereses de España", afirma.

El líder socialista se muestra convencido de que "vamos a gobernar durante cuatro años y vamos a resolver muchos de los problemas que tiene nuestra ciudadanía" y asevera que no se puede gobernar España si no se asume la pluralidad política, y también la diversidad territorial.

En este sentido considera que la única organización política capaz de articular toda esa fragmentación para poder avanzar es el PSOE.

Sobre la negativa de Podemos a apoyar el decreto sobre el subsidio de desempleo Sánchez dice que "con todos los respetos hacia una organización de izquierdas como Podemos, yo creo que, en política, las decisiones personales no deben de primar sobre las decisiones en beneficio de un colectivo de 700.000 personas que son parados de más de 52 años".

Las relaciones con su antiguo socio de Gobierno las supedita actualmente a las que les corresponden como grupo parlamentario con cinco diputados.

"Sumar y Yolanda Díaz como vicepresidenta del Gobierno, tiene todo mi apoyo, mi comprensión y, por supuesto, la colaboración del socio mayoritario del Gobierno para antes o después poder sacar adelante esta importante reforma del subsidio de desempleo", asevera el presidente.

"Me parece una extraordinaria noticia que las formaciones políticas que rechazaban cualquier tipo de participación constructiva en la gobernabilidad hoy lo estén haciendo. Y eso no es un signo de debilidad. Es, al contrario, un signo de fortaleza", opina el presidente.

Sobre los pactos del PSOE con Bildu, Pedro Sánchez reclama a esta formación política "un reconocimiento y un rechazo total y absoluto a lo acontecido durante estos últimos 40 años en relación con la violencia de ETA en Euskadi" y en segundo lugar opina que su participación con votos y con política "es un éxito de la democracia española".

"Con Bildu nos separa un abismo en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Pero, desde el punto de vista de las políticas que pone en marcha este Gobierno, yo voy a pedir el voto de todos los grupos parlamentarios que sean posibles para avanzar en derechos sociales", afirma.

La reunión anunciada con Carles Puigdemont tiene intención de mantenerla después de ser aprobada la ley de amnistía y la ampliará posteriormente a Oriol Jonqueras, lo que considera lógico pues "si estamos normalizando la situación en Cataluña, si nosotros hemos indultado previamente a estos líderes independentistas y a otros, efectivamente, junto con otra mucha gente, si vamos a proceder a un hecho trascendente como es la amnistía, pues es evidente que tendremos que encontrarnos y hablar".

Para Sánchez es una "extraordinaria noticia" el acuerdo con los sindicatos para una subida del salario mínimo interprofesional aunque no haya sido posible hacerlo con la CEOE.

Anuncia el presidente que los Presupuestos Generales del Estado "serán expansivos" y dice que no cree que sea una mala noticia que vuelvan las reglas fiscales aunque serán "redefinidas, no son las de antes de la pandemia".

"En España hemos reducido la deuda pública en cinco puntos al año y la previsión es que cerremos este año con un 106% de deuda pública del PIB y que lleguemos al 3% del PIB en déficit público. Tenemos niveles récord de inversión, también de creación de empleo y de exportaciones", señala sobre la política económica de su Gobierno.

Sobre la Ley de Vivienda Pedro Sánchez asevera que "lo más importante es que no tengamos un parque de vivienda pública irrisorio en nuestro país de menos de un 3%, cuando la media europea es de un 9% y hay países nórdicos que están por encima del 15%. el derecho internacional se tiene que respetar. En Ucrania, vinculado a la integridad territorial, y en Israel y Palestina, el respeto al derecho internacional humanitario".

Descarta que España se una a la misión europea que les van a proponer a los Estados miembros para patrullar en el Mar Rojo y sobre el regreso de la embajadora de Isael a Madrid aclara que "nosotros nunca hemos tenido una crisis diplomática con Israel".

"No nos vamos a oponer a que el Consejo de la Unión Europea ponga en marcha esta nueva misión. Pero nuestra intención no es participar porque consideramos que ya tenemos presencia en otras misiones internacionales y que deben ser otros países los que lideren esta misión", dice Sánchez.

Sobre las distintas opiniones desde fuera del PSOE, e incluso algunas desde dentro, con respecto a que ha levantado un muro frente a la derecha y la ultraderecha opina que "estamos haciendo políticas para la mayoría social, vote lo que vote. Aquí hay una polarización asimétrica. Yo no insulto, soy insultado. Mi partido no asedia sedes de otras formaciones políticas. Mi partido sí sufre el asedio de otras formaciones políticas a las sedes y las casas del pueblo del PSOE".

"Yo reconozco la legitimidad de los gobiernos, aunque no me gusten, del PP con Vox, de coaliciones reaccionarias. Pero no veo que haya esa correspondencia por parte del PP. Si la derecha y la ultraderecha han decidido ese camino, perfecto, yo he decidido el camino desde hace cinco años de respetar al adversario, de no insultar y de trabajar por el beneficio de la mayoría", dice.

Señala tener un diagnóstico "un tanto crudo" sobre el liderazgo de Núñez Feijóo en el PP de quien considera que no es "un líder autónomo" y al respecto de la renovación del CGPJ afirma que "desde que yo soy presidente del Gobierno, los independentistas no han incumplido la Constitución, y solo lo ha hecho el PP".

Con respecto a esa renovación aclara que "estamos hablando sobre un método de elección que viene desde principios de 2000. No se ha planteado este debate cuando el PP gobernaba, solo cuando gobierna la izquierda. No hay mayor intervención en el Poder Judicial que la que está haciendo el PP. Pero ojalá podamos llegar a un acuerdo, aunque sea con la mediación de la Comisión Europea".

El presidente del Gobierno anuncia en la entrevista la puesta en marcha de "un acuerdo de país para la protección de los menores en internet con tres ejes. El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet; el segundo, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, también en el ámbito de la igualdad; y finalmente, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad".

Sobre las voces que denuncian nombramientos partidistas como el de un exsecretario de Estado al frente de la agencia EFE o mantener a José Félix Tezanos al frente del CIS dice el presidente que "yo niego la mayor. Si no, va a dar la sensación de que nadie va a poder hacer política".

La derecha, señala Sánchez, "juega a polarizar" y denuncia su estrategia de siempre de tratar de desmovilizar al electorado progresista "que sabe que es mayoritario en España generando desafección".

"Partimos de una asimetría. El dominio mediático en España es abrumadoramente conservador. Pero no se insulta por parte de las fuerzas progresistas, se razona con convicción, pero sin insultos", afirma el Presidente del Gobierno en la entrevista.