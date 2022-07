PP ve a Sánchez como a Zapatero pero peor, porque Díaz no es Rubalcaba

El Partido Popular ha comparado la actual situación con la crisis económica de 2008 y ha apuntado que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el actual, Pedro Sánchez, "son equiparables", pero, "desgraciadamente, Yolanda Díaz es peor que Alfredo Pérez Rubalbaca para dar consejos políticos".

En rueda de prensa tras el Comité de Dirección, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que Zapatero y Sánchez comparten "la temeridad, la falta de responsabilidad y el negacionismo a la hora de enfrentar la crisis" y tras criticar a la ministra de Trabajo ha afirmado: "Rubalcaba y lo que él significa se echa de menos en el PSOE".

A preguntas de los periodistas, Pons ha afeado además que Rusia se colocase en junio como el segundo suministrador de gas a España, por delante de Argelia, al considerar que es una "equivocación gravísima", porque "huyendo del gas argelino" crece la dependencia hacia Rusia, cuando "toda Europa quiere cerrarle el grifo del gas".

Además, Pons ha vuelto a censurar el pacto del Gobierno con EH Bildu para aprobar la futura ley de Memoria Democrática, que ha calificado de "ley Bildu", y ha asegurado que "tendrá la vida que le quede a Sánchez como presidente", puesto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogara.

"No entendemos a aquellos que no condenan el asesinato de Miguel Ángel Blanco ni a aquellos que son capaces de pactar la ley de Memoria Histórica con quienes no condenan el asesinato", ha recalcado Pons.

Además, ha afirmado que hay miembros del Gobierno que han tildado a Felipe González, quien gobernó entre 1982 y 1996, de presidente predemocrático.